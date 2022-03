Cabelos volumosos confirmam popularidade como símbolo de beleza e poder

Estilo ganhou popularidade, que independe de formato de rosto, espessura ou tamanho dos cabelos (foto: Adrian Fernández/Unsplash- 12/5/21)







Brasília – Representação americana do belo, na década de 1970, a atriz e modelo Farrah Fawcett exibia madeixas lisas com pontas modeladas e era considerada um dos maiores ideais femininos da época. A escolha não foi aleatória: o penteado que marcou as produções do cinema realçava os traços do rosto dela, ao mesmo tempo em que promovia o movimento dos fios com graça, leveza e espetacular volume.

A receita típica dos “cabelos ao vento”, expressão explorada também na música, voltou a fazer sucesso, com o impulso frequente dos vídeos curtos divulgados em aplicativos e nas redes sociais. As mechas cheias foram ainda associadas em diferentes períodos ao sucesso das celebridades, a exemplo de Gisele Bündchen e da cantora e atriz Rihanna. Vídeos se multiplicam na internet para ensinar como ter o corte da top Gisele.

Além da atriz Farrah Fawcet, a cantora Rihanna é também considerada exemplo de rosto perfeito emoldurado por cabelos volumosos (foto: Angela Weiss/AFP %u2013 4/8/21)

Outro fator que influencia a moda é a praticidade, uma vez que basta ter em mãos escova e secador para aprender os penteados que sustentaram o reinado de Farrah Fawcet e hoje continuam a encantar, independentemente da cor e do tipo, seja liso, seja crespo.

Gandra dos Santos, cabeleireiro visagista especialista em cortes femininos – o visagismo consiste num conjunto de técnicas para valorizar a beleza do rosto, incluindo maquiagem, cosméticos, tintura e corte de cabelo –, explica que há 50 anos a finalização nos cabelos da atriz ocorria de forma diferente e precisava de um maior cuidado. “Hoje, a finalização foi diversificada com a evolução dos produtos e técnicas”, afirma. Por isso, é possível chegar ao resultado que tem Farrah como objetivo partindo de produtos químicos adequados e secagem apropriada.

Ideal de perfeição nos cuidados e formato dos cabelos, a modelo Gisele Bündchen é referência que se seguiu à atriz Farrah Fawcett, ícone das madeixas nos anos 1970 (foto: Instagram/Reprodução %u2013 16/7/21)

O cabeleireiro reforça que o estilo volumoso não está mais restrito a um formato de rosto, comprimento ou espessura de fios do cabelo. A versatilidade agora domina. “Usando técnicas de visagismo, será possível encontrar a harmonização ideal vinculada ao seu tipo de cabelo e formato de rosto”, observa Gandra dos Santos.

No entanto, ele faz ressalva aos cabelos muito lisos e finos. Nesses casos, será necessária uma finalização com produtos texturizadores para dar mais volume e mostrar o movimento desejado. Nos cabelos cacheados e ondulados pode ser mais fácil atingir o resultado devido à natureza dos fios, os quais já dispõem de mais volume.

A professora de dança flamenca Renata Elmoor tem os cabelos cacheados e optou por potencializar o efeito com um corte que favoreceu a formação das ondas. Renata conta que escolheu o estilo por se sentir bem dessa forma e por ser prático no cuidado diário. Ela usa um creme sem enxágue após a lavagem do cabelo para dar brilho, diminuir a frisagem e reduzir pontas duplas. Em seguida, deixa que ele seque ao ambiente, e depois dessa etapa aplica um produto para texturizar e definir as mechas.





Produtos e acessórios Há formas simples que podem ajudar a compor o penteado. Exemplos, segundo Gandra dos Santos, são os mousses e modeladores de cachos. Eles contribuem para a aparência despojada e os antigos bobes continuam a se destacar na hora da produção dos cabelos. “Nunca saem de moda, mesmo o mercado oferecendo uma gama diversa de modeladores. Nenhum consegue dar o movimento e o volume dos bobes e rolinhos”, comenta o cabeleireiro Gandra dos Santos. São também coringas, fáceis de usar e ideais para quem tem dificuldade de modelar os cabelos com secador.

Os bobes e rolinhos podem ser ainda mais efetivos quando associados a texturizadores e para cortes repicados e assimétricos. A estilista de cabelos Kátia Araújo concorda e afirma que a técnica proporciona não só o volume desejado, como também hidrata as pontas quando os rolinhos são usados por períodos maiores. “Toda vez que os bobes dão aquela volta, as pontas chegam na raiz do cabelo, onde é produzida a hidratação, a oleosidade natural”, explica.

Um aspecto negativo é que esse método pode demandar mais tempo do que a modelagem com secador. Contudo, a recomendação de Kátia Araújo é que as mulheres usem os bobes sempre que possível. Para a estudante Caroline Miaki, de 28 anos, não é fácil encaixar o acessório antigo na rotina das gerações mais jovens. Caroline tem cabelo ondulado e sem muita definição, por isso está sempre usando as chapinhas e o secador para modelar os fios e deixá-los com o volume que lhe agrada. Ela também usa shampoo a seco, que ajuda a manter o penteado.





* Estagiária sob a supervisão

de José Carlos Vieira