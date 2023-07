Não acredite em promessas de quantidade de fios no transplante capilar

Quanto mais, melhor? Nem sempre. No segmento de restauração capilar, alguns profissionais têm feito propagandas que associam maiores quantidades de folículos capilares (área que inclui um fio de cabelo e sua raiz) a um transplante capilar de maior qualidade: "Parece que é uma grande competição. Vemos nomes como ‘mega sessões’ e ‘gigas sessões'. Porém, o que ocorre é que existe uma corrida para tentar captar pacientes”, afirma o médico Henrique Radwanski, presidente da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar (ABCRC).

O perigo desse tipo de prática está na possibilidade de desrespeitar os limites de cada região capilar, o que pode prejudicar o paciente em outras etapas do tratamento: "Deparamos com pacientes que chegam na consulta já tendo feito uma cirurgia prévia, em uma dessas clínicas de ‘mega sessões’, com a área doadora depletada. Ou seja, não tem mais folículos para serem retirados e transplantados. Essa é uma situação muito preocupante, porque o paciente precisa fazer mais uma etapa e não tem mais de onde tirar unidades foliculares”, acrescenta Henrique Radwanski