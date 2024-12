Começar o dia com energia e bom humor é o desejo de muitas pessoas. Dentre as tentativas para alcançar esse bem-estar, muitos recorrem à ingestão de cafeína ou a um banho gelado. No entanto, em alguns casos, talvez falte considerar uma atividade geralmente associada à noite: o sexo. Começar o dia com uma dose de paixão pode ser mais eficaz do que qualquer xícara de café.







A ciência diz. Além do prazer, o sexo matinal é um aliado da saúde física e emocional e da produtividade. Ginecologista, obstetra e sexóloga da Hapvida NotreDame Intermédica, Thaís Maia defende o impacto positivo da atividade logo cedo. “A saúde sexual é parte integrante da definição de qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). E essa rotina pode trazer mais benefícios do que se imagina”, destaca.



Menos estresse, mais energia

A especialista explica que transar pela manhã estimula a liberação da "química do bem-estar": oxitocina, endorfina e serotonina, substâncias responsáveis por promover prazer e reduzir o estresse. A oxitocina, conhecida como o hormônio do amor, desperta uma sensação de vínculo e proximidade, o que contribui para uma maior tranquilidade e segurança emocional. Já as endorfinas e a serotonina elevam o humor ao reduzir sintomas de ansiedade e estresse.





O sexo matinal não é apenas um prazer. Pode aumentar a energia para enfrentar as atividades cotidianas. "Ao realizar essa prática, a gente observa um aumento dos hormônios e também dos neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela diminuição do estresse e, dessa forma, gera uma melhora na qualidade de vida", reforça a sexóloga.



Benefícios além da cama

Além dos ganhos emocionais e mentais, o sexo pela manhã também traz benefícios para o corpo físico. Estudos, como o publicado na Journal of Sexual Medicine, indicam que o sexo matinal pode ter efeitos positivos na saúde cardiovascular ao ajudar a regular a pressão arterial e promover uma melhor circulação sanguínea.





Uma pesquisa conduzida pela educadora sexual Debby Herbenick, da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, aponta que o sexo pela manhã contribui para uma sensação de felicidade prolongada ao longo do dia e pode fortalecer o sistema imunológico por elevar os níveis de IgA, um anticorpo crucial para proteger o organismo contra infecções.





Uma outra pesquisa conduzida em diversos países analisou os impactos da atividade sexual na saúde mental e relacional durante a pandemia de COVID-19. Os resultados demonstraram que pessoas que mantiveram uma vida sexual ativa relataram níveis mais baixos de ansiedade e depressão em comparação àquelas que experimentaram uma redução na frequência.





O desejo sexual pode se manifestar de forma espontânea ou responsiva. No contexto dos relacionamentos, a intimidade pode, muitas vezes, ficar em segundo plano diante de rotinas agitadas. Por isso, é comum observar uma diminuição do desejo espontâneo ao longo do tempo.





A ginecologista reforça a importância de integrar a intimidade à rotina do casal. "É fundamental que o casal priorize o sexo, pense mais sobre o assunto e encontre maneiras de encaixá-lo na rotina. À noite, o cansaço pode atrapalhar. O sexo pela manhã pode ser uma alternativa melhor, com benefícios para a libido e o relacionamento."

