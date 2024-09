Depois de algum tempo morando juntos, é comum que a rotina se instaure e a vida sexual do casal fique mais monótona. Nessas horas, a melhor coisa a fazer é descobrir como apimentar a relação e manter a velha chama da paixão acesa. Entretanto, isso não é tão simples assim.





“Depois de muito tempo convivendo, fica difícil inovar e parece que o sexo é sempre a mesma coisa. Mas não precisa ser assim”, afirma a ginecologista Ana Gabriela de Oliveira Puel, da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil (AMCR).







A especialista preparou quatro dicas para incrementar a vida sexual com a ajuda de brinquedos e artefatos digitais. Elas seguem abaixo:





1 - Invista em sex toys





Estudos recentes feitos na Europa revelaram que mais da metade das pessoas tem ou já teve um brinquedo sexual, como dildos, vibradores e anéis penianos. Muita gente acredita que sex toys são usados apenas por pessoas solteiras ou sozinhas em relacionamentos problemáticos, mas essas pesquisas mostraram que muitos utilizam esses brinquedos tanto sozinhas quanto com um parceiro fixo.



Um estudo da marca de bem-estar sexual Pantynova revelou que 52% das pessoas que possuem sex toys têm uma vida sexual mais satisfatória e são mais felizes. De acordo com a pesquisa, além de aumentar a conexão com a parceria, 55% das pessoas que investiram em brinquedos eróticos sentiram que a qualidade de suas relações sexuais com o outro melhorou e 37% perceberam um aumento na frequência do sexo. “Esses achados desmistificam a ideia de que sex toys são substitutos dos parceiros - evidenciando que eles podem enriquecer a vida sexual e o bem-estar geral”, diz a ginecologista.







2 - Conheça seu corpo





As mulheres, principalmente, têm muito preconceito em relação ao seu corpo e em relação à masturbação. Para que a relação sexual seja prazerosa é importante que a pessoa se conheça, saiba os locais onde sente prazer. Dessa maneira, é mais fácil guiar o parceiro ou a parceira para que ambos tenham uma relação sexual prazerosa.





3 - Dê uma chance para outras áreas do corpo





Um assunto muito polêmico é o sexo anal. Mulheres podem sim ter prazer através do sexo anal desde que seja, primeiramente, consensual e que seja feita uma preparação adequada para garantir uma prática segura e prazerosa. “A grande maioria das mulheres relata que a primeira relação sexual anal é dolorosa, mas a intensidade e duração da dor ou desconforto diminuiu substancialmente ao longo do tempo”, afirma a médica.





As mulheres que praticam relatam que o prazer estava também associado com práticas masturbatórias durante a relação sexual. Portanto, de acordo com a Ana Gabriela, é interessante que haja outros estímulos para que o sexo anal se torne prazeroso.





4 - Crie momentos "do casal"





Com o passar dos anos, existe uma tendência de o casal se acomodar com a relação, não terem mais momentos sozinhos, principalmente depois dos filhos.

Marcar um jantar ou uma viagem sozinhos, sem a presença dos filhos ou de outras pessoas, pode trazer novamente aquele sentimento de início de relacionamento, em que ambos se preparam para estarem na sua melhor versão para si e para seu parceiro ou parceira. "A libido da mulher está muito relacionada, também, à sua auto percepção. Quanto mais bonita e confiante ela estiver se sentindo, mais desejável ela irá se ver" afirma a especialista.

