Cercada de superstições, a sexta-feira 13 representa azar para alguns, para outros sorte. Com origem incerta, este ano, a data caí neste mês de setembro e em dezembro. Não passar embaixo de escadas, avistar gatos pretos, quebrar espelho são só algumas atividades que costumam ser presságios de má sorte para muitos e acabam sendo evitados ao longo deste dia.

O medo da sexta-feira 13 se chama parascavedecatriafobia. O termo vem da união das palavras gregas “paraskevi” (“sexta-feira”), “dekastreis” (“treze”) e “phobia” (“medo”). A palavra é considerada uma variação do termo “triskadekafobia” ou “fobia do número 13”.

Para os místicos, o dia envolve uma série de hábitos e superstições como descer da cama com o pé direito e quebrar ou olhar-se nos espelhos. Vale destacar que esses hábitos tratam-se superstições, ou seja, a pessoa tem confiança em determinadas formas ou ritos, pelas quais elas acreditam conciliar com poderes superiores que podem ser ameaçadores.

E, mesmo que cada indivíduo escolha evitar hábitos de mal presságio, o mesmo não justifica maus-tratos a animais, considerados crimes no Brasil; intolerância religiosa entre outros atos discriminatórios.





Origem

Existem divergências quanto à criação e significado do mito da sexta-feira 13. Na mitologia nórdica, por exemplo, é um presságio do caos, enquanto é visto de forma positiva pela numerologia. O primeiro considera a data um mal presságio, pela história de Odin em um banquete. O deus nórdico estava com outras 12 divindades enquanto Loki, o deus da trapaça, não foi convidado. Assim ele teria ido ao local, causado confusão e matado um dos convidados, Balder. A lenda deu significado a superstição de que um encontro com 13 pessoas terminaria em tragédia

Já no caso da numerologia, o número 13 é visto de forma positiva, uma vez que o um simboliza a independência e coragem, enquanto o três representa otimismo e entusiasmo. A soma de ambos também é bem vista: significando estabilidade e realização de sonhos.

Confira os outros significados que a data teve durante a história:





1. Audiovisual





Atualmente, a data está sempre atrelada à franquia Sexta-feira 13. Os filmes do assassino Jason foram inspirados pelo livro homônimo de Thomas Lawson, publicado em 1907. O assassino "caçava" suas vítimas exatamente às sextas-feiras 13 e por isso a data ficou associada a isso. No entanto, o mito da data já existia antes das obras serem lançadas.





2. Cristianismo





Para os adeptos do Cristianismo, o número 13 está associado ao azar por conta da última ceia de Jesus. Na reunião havia 13 pessoas, incluindo Jesus, e antecedeu a crucificação e morte de Cristo — que ocorreu em uma sexta-feira.

Soma-se a teoria a linha de pensamento que acredita que como o número 12, na Bíblia, é referenciado várias vezes como algo ligado a perfeição, o número seguinte seria o oposto. Além disso, no livro de Apocalipse, o último da bíblia, o fim do mundo começa no capítulo 13. É neste livro onde é descrita a besta (o anticristo), que destoava de Deus e seria responsável pelo fim dos tempos.

Há ainda a teoria de que a morte de Abel, pelas mãos do irmão Caim, e Adão e Eva provando do fruto proibido tenha ocorrido em uma sexta-feira 13.

3. Franceses





Na história francesa, a data está associada ao rei Felipe IV que, ao ver seu poder ameaçado pela influência da Igreja, decidiu se unir aos Cavaleiros Templários — ordem militar de cavalaria da época — mas a aliança foi recusada. A data 13 de outubro de 1307 ficou marcada pela ordem de perseguição ao grupo.





4. Romanos





Na mitologia romana, o número 12 era considerado o mais perfeito, uma vez que simbolizavam os signos do zodíaco, os deuses do Olimpo e as constelações. O 13 "quebrava a perfeição", enquanto a sexta-feira era conhecida como o dia das execuções dos condenados à morte, portanto, era mal vista.

