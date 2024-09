Com a rotina corrida e o alto volume de informações diariamente, os aplicativos de mensagem e redes sociais oferecem recursos para acelerar o consumo de toda essa informação. Seja aula, trabalho, entrevista ou até uma declaração de amor, todas podem ser ouvidas em alta velocidade para suposta otimização do tempo. A funcionalidade, no entanto, pode afetar diretamente a saúde mental e cognitiva.



A aceleração de conteúdos pode aumentar o mind wandering (divagação mental) e afetar a compreensão em algumas circunstâncias, explica o professor de psicologia do CEUB, Carlos Manoel Rodrigues. O psicólogo detalha que, quando as informações são consumidas em velocidade acelerada, o cérebro é treinado para processá-las rapidamente, afetando a capacidade de concentração e atenção em tarefas que requerem um ritmo mais lento. “Para adultos e crianças, esse hábito pode dificultar a habilidade de se concentrar em atividades que demandam um processamento mais detalhado ou reflexivo, já que o cérebro pode se acostumar a um ritmo mais acelerado de estímulos”, alerta.

A "irritação" sentida por quem recebe um áudio pode indicar um processo de urgência ou uma expectativa de ritmo acelerado criada pelo consumo frequente de conteúdos em alta velocidade. Estudos apontam que a antecipação de respostas rápidas em mensagens instantâneas pode aumentar a excitação fisiológica e gerar frustração ou impaciência.

“Essa reação pode ser ampliada quando estamos constantemente expostos a um ambiente de alta velocidade, criando uma sensação de urgência contínua e levando à irritabilidade quando as interações no mundo real ou digital não correspondem a essas expectativas aceleradas”, considera o especialista.





Evitando a fadiga mental



Para proteger a saúde mental diante do excesso de informações e da aceleração do conteúdo, o psicólogo recomenda limitar o tempo de exposição a conteúdos e criar intervalos regulares para desconectar e permitir que o cérebro descanse. Segundo ele, o excesso de informações pode levar à sobrecarga social e fadiga mental, aumentando a intenção de trocar ou abandonar plataformas. “Práticas como a meditação e a atenção plena ajudam a treinar o foco e a reduzir a sensação de pressa ou ansiedade associada ao consumo rápido de informações.”

Fique atento aos sinais



O docente identifica sintomas como dificuldade constante de concentração, aumento da irritabilidade, ansiedade ao consumir conteúdos em velocidades normais e um sentimento de sobrecarga ou exaustão mental, indicativos de um problema subjacente que merece atenção.

Para o psicólogo, a pessoa deve buscar atendimento quando notar que o hábito de consumir conteúdos acelerados está impactando negativamente sua vida diária e bem-estar emocional. “Psicólogos podem oferecer estratégias e técnicas para ajudar a regular o consumo de informações e melhorar a qualidade da saúde mental", orienta.