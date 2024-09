Uma dica é substituir as telas por um livro físico, uma boa conversa com amigos, filhos e familiares

Dos quase 37% dos brasileiros que passam três horas ou mais por dia nas redes sociais, 43,5% possuem diagnóstico de ansiedade, segundo relatório feito pelo Instituto Cactus e AtlasIntel, chamado “Panorama da Saúde Mental”. Realizado com 3.266 pessoas, no final de 2023, o documento é um índice que reflete o estado geral da saúde mental da população brasileira acima de 16 anos.





Segundo a psicanalista Andrea Ladislau, limitar o tempo de uso do celular e das redes sociais é fundamental para o equilíbrio emocional e controle de sintomas indesejáveis, como a ansiedade. O consumo excessivo das redes, como especialista explica, impacta negativamente à saúde mental e pode provocar gatilhos que geram problemas de autoimagem, diminuição da autoestima, menor interação presencial com as pessoas, estimulando a fobia social, maior exposição a fake news e ao cyberbullying; nomofobia (medo de não estar conectado), alterações do sistema mental de recompensas, entre vários outros prejuízos à vida do indivíduo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



“É sabido também que muitas pessoas com depressão buscam as redes sociais como um sentido de fuga da realidade. Para evitar contato com o outro ou mesmo a necessidade de ter que expressar o que sente - pontos cruciais na contribuição do aumento da ansiedade em níveis fora do normal ", destaca frisando que nesses casos, a necessidade de uma mudança de comportamento em relação ao uso de celulares e consumo das redes sociais. "Não importa a idade ou o gênero, o uso excessivo estimula doenças emocionais e também físicas que, se não tratadas a tempo, podem ser irreversíveis”, alerta a especialista.

Andrea lembra que é importante fazer pausas constantes e periódicas durante o uso de redes como uma das medidas mais assertivas e que traz resultados rápidos, apresentando:

Diminuição da ansiedade

Controle da depressão

Redução da baixa autoestima

Melhor conscientização da imagem corporal

Sentimento de desaceleração

“Devemos estar sempre atentos ao tempo que designamos para estar frente ao celular, aos eletrônicos e as redes sociais. É necessário desligar-se, fazer pausas e ocupar o tempo com atividades simples e prazerosas, para diminuir e evitar a dependência, provocada pelas alterações cerebrais que impulsionam o uso da internet, impactando negativamente no bem-estar físico e psicológico do ser humano”, diz.

Uma dica é substituir as telas por um livro físico, uma boa conversa com amigos, filhos e familiares. Aplicar a calma e paciência para saborear e degustar um alimento, apreciando cada nota de sabor, ouvir uma boa música relaxante, deitar e se permitir não fazer nada ou fazer uma atividade física prazerosa, são algumas das orientações que podem salvar dias e ajudar, positivamente, as mudanças comportamentais. "Essas dicas irão facilitar e promover relações pessoais, profissionais, íntimas e acadêmicas, mais leves e tranquilas, uma vez que a ansiedade ou qualquer outro desconforto emocional, está fora do páreo”.