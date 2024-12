No último dia 1º de dezembro de 2024, Sir Elton John marcou presença na noite de gala beneficente do musical O Diabo Veste Prada, realizada no The Dominion Theatre, em Londres. O evento foi promovido em apoio à Elton John Aids Foundation, reforçando o compromisso do lendário artista com causas humanitárias.

Durante sua participação, Elton revelou um delicado problema de saúde: uma infecção sofrida no sul da França em julho o fez perder a visão do olho direito, enquanto o esquerdo também enfrenta limitações.

"Já se passaram quatro meses desde que não consigo enxergar com o olho direito, e o esquerdo também não está nas melhores condições", compartilhou. Apesar das dificuldades, o cantor demonstrou otimismo em relação à recuperação. "Há esperança e incentivo de que tudo ficará bem. No momento, estou um pouco limitado, mas continuo buscando formas de melhorar minha visão", afirmou. Ele ressaltou que, embora não consiga assistir, ler ou visualizar nada no momento, mantém uma atitude de gratidão e resiliência.



"Me sinto sortudo e orgulhoso pela maneira como tenho enfrentado essa situação". Além de seu envolvimento com o musical, que conta com trilha sonora original composta por ele, Elton está em plena atividade com novos projetos. Entre eles, o documentário Elton John: Never Too Late, que revisita momentos marcantes de sua trajetória, incluindo os primeiros anos de carreira e o encerramento da turnê Farewell Yellow Brick Road.



O documentário teve estreia limitada nos cinemas e estará disponível no Disney+ a partir de 13 de dezembro.



Segundo o oftalmologista Tiago Cesar, especialista em cirurgia refrativa, catarata, lentes de contato e ceratocone, o caso de Elton John é um exemplo importante de como infecções oculares podem impactar de forma significativa a qualidade de vida, especialmente em pacientes que enfrentam desafios visuais em ambos os olhos.



“O relato de perda de visão no olho direito e comprometimento do olho esquerdo, associado a uma infecção prévia, reforça a necessidade de diagnóstico precoce e tratamento adequado em casos de infecções oculares.”



Entre as principais infecções oculares graves estão a ceratite, retinite ou até neurite óptica, que podem levar a perda visual temporária ou permanente. Usuários de lentes de contato também precisam de ter cuidado, pois o mau uso pode fazer com que desenvolvam úlceras de córnea infecciosas, que, segundo o especialista, têm alto poder de lesão irreversível ocular.



“O fato de a infecção ter ocorrido meses antes e ainda apresentar sequelas sugere que o quadro pode ter sido grave, com possível comprometimento estrutural ou funcional do olho.”



O acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, incluindo oftalmologistas e especialistas em doenças infecciosas, é crucial nesses casos, esclarece o médico. A possibilidade de recuperação visual dependerá de fatores como o tipo de infecção, o grau de dano causado e a resposta ao tratamento.



“Casos como esse nos lembram da importância de proteger nossa visão, reconhecendo sinais de alerta como dor ocular, perda visual súbita ou progressiva e outras alterações, que devem ser investigados sem demora”, reforça Tiago.

