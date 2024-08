O Dia Nacional da Saúde, nesta segunda-feira (5/8), tem como intuito promover a consciência sobre o valor da saúde. Nessa época do ano, especialistas reforçam a importância de realizar exames periódicos e uma das principais preocupações são os testes oftalmológicos. “Com baixo índice de habituação, o check-up ocular é fundamental para identificar e auxiliar em doenças que costumam ser agressivas”, explica o médico especialista em cirurgia refrativa no Oftalmos - Hospital de Olhos, em Santa Catarina, Fernando Ramalho.

“Os olhos ajudam a identificar doenças que, em grande parte dos casos, requerem um maior cuidado. Por exemplo, quando uma pessoa está com o olho amarelado, pode ser um grande indicativo de doenças hepáticas, que são alterações prejudiciais para o funcionamento do fígado”, diz Fernando Ramalho.

A oftalmopatia de Graves é caracterizada pelo descontrole na glândula tireoide e está geralmente relacionada ao hipertireoidismo, e tem como principal característica o deslocamento do globo ocular para frente, causando desconforto e podendo abaixar a autoestima da pessoa, esclarece Fernando. “O diagnóstico da doença é clínico, mas exames oculares como o de fundo de olho, aferição da pressão ocular, ultrassonografia, exoftalmometria, tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética auxiliam o oftalmologista no melhor tratamento dessa condição.”

Leia: Como prevenir e tratar a sensibilidade nos dentes?

O médico também explica que Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) podem ser nocivas aos olhos. “ISTs costumam diminuir a imunidade, ocasionando doenças oportunas. Nos olhos, geralmente provocado por clamídia, gonorreia ou HIV, tendem a aparecer sintomas variáveis como conjuntivite, uveíte (inflamação no revestimento interior pigmentado no olho), neurite óptica (inflamação do nervo óptico), vasculite (inflamação de vasos sanguíneos), edema macular (quando ocorre um acúmulo anormal de fluido na mácula, região localizada na retina que é responsável pela visão central), entre outras”, complementa Fernando Ramalho.

Além de eficaz para a detecção da oftalmopatia de Graves, o exame fundo de olho possibilita uma melhor visão de alterações em artérias e nervos oculares. “Por ser uma extensão cerebral, o exame possibilita a percepção de doenças cerebrais como o AVC, que costuma provocar o embaçamento da visão”, explica o médico.

Doenças cardiovasculares também podem se manifestar em sintomas oculares. “Os olhos são bastante vascularizados e, consequentemente, tendem a funcionar de forma diferente com doenças cardíacas. Geralmente, os sintomas mais comuns para quem sofre desse problema são: baixa visão, manchas no campo da visão e, em casos graves, cegueira”, pontua Fernando.

Leia: Amamentação: 10 formas de oferecer apoio a mãe e filho nessa fase

O especialista do Oftalmos reforça que cada doença tem seu hábito e desenvolvimento. "Além dos sintomas, é preciso investigar o histórico clínico e, em alguns casos, familiar de cada paciente. Na dúvida, o recomendado é procurar um médico de confiança."