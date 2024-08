Textura oleosa no rosto e ressecada em outras partes do corpo são algumas das características marcantes da pele negra. Pela maior produção de melanina, mancha facilmente após um processo inflamatório. Acne, arranhões e picadas de insetos podem evoluir com maior pigmentação.

De acordo com a dermatologista Letycia Lopes, por apresentar tais características, é recomendada a fotoproteção até em dias frios. “A maior concentração de melanina favorece o aparecimento de manchas, o que pode deixar a pele com o tom menos homogêneo. Por isso, a dica é apostar em filtros solares até no inverno”, esclarece a especialista, que é membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC).

Com tantos produtos disponíveis no mercado, como escolher uma rotina de skincare para esse tipo de pele? Letycia explica que essa rotina deve incluir sabonete, hidratante e protetor solar diário.

Além disso, a especialista indica o uso de dermocosméticos que contenham ativos antioxidantes, como a niacinamida, o uso de vitamina C, vitamina E, ácido ferúlico e renovadores celulares, como o ácido glicólico.

Quando a pele já apresenta manchas, o indicado é lançar mão de ativos clareadores. “Ácidos kójico, fítico e tranexâmico são ótimos aliados. Fique atenta ao uso de hidroquinona, um despigmentante eficiente, mas que deve ser utilizado com cautela para não irritar a região e piorar as manchas”, esclarece.

No geral, a pele negra tende a ser mais oleosa na face. As glândulas sebáceas existem em mesma quantidade das peles brancas, no entanto são maiores em peles negras e produzem maior quantidade de sebo. Já o corpo, especialmente os braços e pernas, tendem a ser ressecados, ter aspecto esbranquiçado e descamar.

Hidratantes adequados são capazes de melhorar a textura. Para isso, é importante a orientação de um especialista para indicar a melhor opção de acordo com o grau de hidratação necessário. "Sugiro cremes e loções à base de lactato de amônia, ureia e ceramidas aplicados, ao menos, duas vezes ao dia, após o banho e antes de dormir. Podem ser associados aos óleos de semente de uva, amêndoas e manteiga de karité, para intensificar a hidratação corporal”, ensina a dermatologista.