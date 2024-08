Com a presença marcante das redes sociais no dia a dia do público, o contato com influenciadores se torna gradualmente maior. Mídias como TikTok e Instagram têm se tornado um espaço para que pessoas com os mais variados talentos possam interagir com os espectadores. Esse é o caso da maquiagem masculina, que ganha destaque a partir de profissionais que compartilham seus conhecimentos e ideias em conteúdos online. Na recente trend da Asoka Makeup, por exemplo, parte dos vídeos que atingiram curtidas multimilionárias foram performados por maquiadores.





“É excelente ver essa crescente participação. Entre nossos consumidores, percebo um predomínio masculino considerável nos últimos meses”, aponta a fundadora da Espaço Make, franquia de maquiagens multimarcas, Kelly Nogueira. A especialista reforça que não somente representam a maioria dos compradores, como também apresentam um domínio considerável de técnicas e conhecimentos do universo cosmético.

O contato com influenciadores nas redes sociais tem proporcionado a troca de técnicas e estilos entre os usuários. Essa interação facilita o aprendizado de novas formas de aplicar maquiagem, ampliando o conhecimento do público sobre produtos e métodos inovadores.





“Profissionais e amadores se beneficiam dessas trocas, elevando o nível de habilidade na prática da maquiagem”, explica Kelly Nogueira. Além disso, os comentários e feedbacks nas plataformas permitem um diálogo contínuo. Influenciadores podem ajustar e aprimorar suas abordagens, atendendo melhor às necessidades e preferências dos seguidores.





Diversidade e inclusão





A visibilidade crescente de homens no espaço da maquiagem também reflete uma mudança significativa em termos de diversidade e inclusão. Plataformas digitais possibilitam que todas as identidades e expressões sejam valorizadas e reconhecidas, promovendo uma cultura mais aberta, em que o uso de maquiagem não é restrito por gênero, permitindo que todos explorem sua criatividade e individualidade.

Impacto no mercado





O aumento do interesse masculino pela maquiagem estabelece uma relação direta com mudanças no mercado de cosméticos. Kelly observa que, cada vez mais, empresas estão ampliando suas linhas de produtos para atender a essa nova demanda, desenvolvendo itens específicos e campanhas direcionadas. "Essa transformação no comportamento dos consumidores está moldando as estratégias de marketing e desenvolvimento de produtos, gerando inovação e novas oportunidades no setor cosmético."