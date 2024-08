Envenenamento e intoxicação em animais de estimação são emergências que requerem ação rápida. Mas, além de conhecer técnicas de primeiros socorros, a médica veterinária Dorie Zattoni afirma que a prevenção é sempre a melhor solução, isso porque não há um combate direto à situação, apenas ações paliativas.

Dorie explica que esses incidentes podem ocorrer devido à ingestão de produtos de limpeza, plantas tóxicas, agrotóxicos, medicamentos e até mesmo alimentos comuns, como chocolate, principalmente amargos, ou restos de comida que tenham muito alho e cebola. “O que o veterinário pode recomendar é uma dieta específica que ajude na recuperação do sistema digestivo do pet e minimizar o impacto do veneno ou da intoxicação no organismo”, afirma a veterinária.

Portanto, é preciso manter os perigos fora do alcance dos pets, consultar um profissional de confiança e se informar através de blogs e livros que tratem do assunto. Espuma na boca, vômitos, diarreia, desorientação e dificuldade para caminhar e respirar são alguns dos sintomas mais comuns em casos de intoxicação.

“São situações alarmantes que requerem rapidez e conhecimento por parte dos tutores. Saber reconhecer os sinais precoces, agir com prontidão e seguir as orientações veterinárias são passos cruciais para aumentar as chances de recuperação do pet. Além disso, garantir uma alimentação adequada durante o tratamento é fundamental para ajudar o animal a se recuperar completamente”, destaca a veterinária.

Com isso, o EM separou cinco dicas de primeiros socorros sugeridos por Dorie Zattoni em caso de envenenamento e intoxicação do seu animal, confira:

1. Identificação da substância

O primeiro passo é tentar identificar a substância que causou o problema. Medicamentos, produtos de limpeza, plantas tóxicas e alimentos impróprios são algumas das causas mais comuns. Recolha embalagens, restos ou qualquer pista que possa ajudar o veterinário a diagnosticar e tratar o pet.

2. Contato imediato com o veterinário

Ligue imediatamente para o veterinário ou para um centro de controle de intoxicações. Forneça todas as informações sobre o que o animal ingeriu, a quantidade e o tempo que passou desde a ingestão. Esse passo é crucial para receber orientações específicas sobre como proceder até chegar ao atendimento profissional.

3. Não provoque vômito sem orientação

Embora muitas pessoas acreditem que provocar vômito é a melhor solução, isso nem sempre é seguro. Algumas substâncias corrosivas ou que formam espuma podem causar danos adicionais ao esôfago e estômago do animal.

4. Mantenha o animal calmo e confortável

Reduza a atividade do pet para evitar que a circulação do veneno se acelere pelo corpo. Coloque-o em um local tranquilo e confortável, de preferência em uma posição em que não possa se machucar caso entre em convulsão ou tenha dificuldade respiratória.

5. Hidratação

Uma dica boa e essencial é manter o animal bem hidratado para ajudar na eliminação das toxinas do corpo. Ofereça água fresca regularmente e, se necessário, o veterinário pode administrar fluidos intravenosos.