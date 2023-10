683

Tendência é apostar em produtos de skincare para uma melhor preparação da maquiagem Divulgação/MAC Cosmetics

Esqueça o famoso "rebocão": a base matte de alta cobertura está dando lugar a produtos mais leves, que realçam a beleza natural em vez de mascarar imperfeições. Priorizando o famoso skincare, esse estilo vem sendo chamado de "no make up make up" – ou maquiagem sem maquiagem, em tradução livre.





Maquiadora e artista da MAC Brasil, Katia Araujo detalha que a atual tendência de maquiagem tem justamente o objetivo de fazer parecer que você não está com uma superprodução no rosto e sim reforçar os cuidados e a aparência saudável. "A gente não está mais só preocupado com essa beleza estética, né? Agora temos essa visão muito mais 360 mesmo da minha beleza versus minha saúde. Afinal de contas, como ser belo não sendo saudável, né? ", afirma a maquiadora.





A tendência de destacar a beleza natural começou em 2010, mas ganhou ainda mais força com a pandemia, quando todos ficaram mais voltados para si mesmos e o tema autocuidado ganhou destaque na internet, principalmente com os influenciadores. A maquiagem no dia a dia deixou de ser prioridade, e a saúde e a praticidade viraram um fator primordial.









Disponível em 56 tons, a base contém partículas prateadas ou douradas, e tem uma textura em gel, o que possibilita uma cobertura personalizada e de construção média. Ela foi pensada para se adequar especialmente a peles mistas a secas, trazendo o que os adeptos de cuidados com a pele mais gostam - uma boa hidratação.

Dicas de maquiagem

Para Katia Araujo, é importante se pensar na saúde antes da maquiagem. Ela afirma que o melhor investimento são bons produtos de cuidados com a pele que caibam no bolso, com boa preparação para a pele, construindo assim uma maquiagem bonita e com o verdadeiro aspecto de saúde.





Para uma maquiagem mais leve e com uma aparência iluminada, Katia pontua a ponderação no uso da base e do corretivo. “Onde você precisar de mais é onde você vai colocar mais. Se você tem acne na maçã do rosto, ali você põe mais produto, sem se esquecer da moderação. Se você não tiver nada na testa, você usa pouco produto nessa área. Vai aos poucos”, explica.





Em termos tecnológicos, ela exalta produtos com texturas híbridas, que parecem cremes e vice e versa, por exemplo, blushs com uma textura cremosa. Esses produtos hidratam a pele, mas ao mesmo tempo seguram a oleosidade.





Embora as tendências em cuidados com a pele estejam em constante mudança, a maquiagem continua sendo uma ferramenta de expressão pessoal. O importante é que as pessoas se sintam bem consigo mesmas, independentemente de optarem por um visual mais natural ou por uma maquiagem mais intensa e dramática.





“Todo mundo tem espaço para fazer aquilo que se sinta bem. Eu vejo a maquiagem como uma ferramenta de alta expressão e eu acho que tudo que é muito ditatorial acaba sendo um problema”, avalia Katia. “No final, o que importa é você ver sua maquiagem e se identificar. Não adianta o que as pessoas digam a respeito de como você tem que estar no final. Se olhe no espelho e se sinta bem consigo mesma. Eu acho que é isso que faz toda a diferença", conclui a artista.





O boom do skincare





Um dos principais impulsionadores da nova tendência é o aumento da conscientização dos cuidados com a pele. Com a popularização do termo skincare, as rotinas de beleza de influenciadores digitais vêm se tornando ainda mais populares. A dedicação vem sendo divulgada até mesmo como um cuidado com a saúde mental, um momento de carinho com si mesmo para se encaixar no dia a dia.





Dermatologistas e especialistas em cuidados com a pele também crescem nas redes sociais enfatizando ingredientes naturais, como ácido hialurônico, antioxidantes e vitaminas, em vez de produtos químicos agressivos. A busca por uma pele radiante e jovem é acompanhada por uma consciência crescente da importância da proteção solar diária e da prevenção do envelhecimento prematuro.





Sustentabilidade





A preocupação com o meio ambiente também está moldando essas tendências. Os consumidores estão cada vez mais conscientes do impacto ambiental dos produtos de beleza. Isso levou ao crescimento do movimento "clean beauty" (beleza limpa, em português), que promove a utilização de ingredientes naturais e sustentáveis.





“Cada vez mais a gente está preocupado enquanto consumidor se o que eu consumo faz bem para mim e se faz bem para o meio ambiente no qual eu vivo. E quando a gente fala de cosméticos, fazemos um paralelo com o meio ambiente sustentável. A gente começa também a perceber que queremos menos agentes químicos nos nossos produtos de maquiagem. Queremos mais ativos que sejam naturais e que vão ser facilmente absorvidos pelo meio ambiente", conta Katia.