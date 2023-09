683

O gelo é um potente anti-inflamatório, vasoconstritor e analgésico. Quando em contato com a pele, há a redução imediata dos poros por contração Freepik

A primavera já está dando as caras e vem acompanhada de muito sol. Para quem enfrenta o calorão durante o dia, a vontade que fica é de mergulhar o rosto em uma bacia de gelo para dar aquele refresco. Mas será que a técnica é efetiva para a pele?





Queridinho de famosas como Victoria Beckham, Irina Shayk, e da brasileira Jade Picon, o skin-icing, ou pele gelando, é indicado para todos, como pontua a dermatologista Fernanda Porphirio, da Clínica Vanité, em São Paulo."O gelo é um potente anti-inflamatório, vasoconstritor e analgésico. Quando em contato com a pele, há a redução imediata dos poros por contração. Em pacientes que têm o rosto mais reativo e sensível, há uma vasoconstrução que diminui a vermelhidão. Você protege o manto lipídico e faz com que a região fique menos ressecada, mais bonita e viçosa", comenta a especialista.Quem costuma acordar com a face inchada, pode lançar mão da técnica para diminuir o edema pela manhã."A água gelada também tem propriedades anti-inflamatórias e calmantes, ideais para peles sensíveis. Elas melhoram a autodefesa local, diminuindo o risco de dermatites alergias , irritações", esclarece a médica.A orientação é imergir o rosto em um recipiente com gelo e água gelada, ou aplicar a água no local através de máscaras, que podem ser colocadas no freezer. Gazes embebidas em soro ou chás calmantes também irão ter o mesmo efeito calmante e drenante."Pode realizar de acordo com a sua necessidade. Pela manhã para aliviar edema, mas também antes de eventos ou de maquiagem, ou pela noite para acalmar a região antes de dormir", diz.Quanto aos riscos, a dermatologista esclarece que o gelo em si pode causar queimaduras pelo frio, mas somente quando colocado em contato direto com a pele ou localizado em uma região por tempo prolongado.