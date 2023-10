683

Para quem é vaidoso, conhecer procedimentos novos, na área da beleza, pode ser altamente interessante. Um preenchimento ali, alguns creminhos para áreas específicas e cosméticos cada vez mais tecnológicos, a indústria realmente investe no mercado da vaidade. Muito além do que os óleos e cremes disponíveis, existem alguns tratamentos que podem soar estranhos para quem não é do time que topa tudo pela pele perfeita. Vez ou outra, eles viralizam e geram burburinhos nas redes sociais, levantando o debate: você faria qualquer coisa para ter a aparência perfeita?

Recentemente, alguns procedimentos curiosos caíram nas redes. O tratamento com esperma de salmão, que promete rejuvenescer a pele, tornou-se assunto viral após a atriz Jennifer Aniston admitir, em uma entrevista, que tentará de tudo para parecer mais jovem e revelar que é adepta do procedimento, que é, digamos, um tanto quanto diferente.

A cantora Anitta também instigou a curiosidade dos seguidores ao expor que realiza um procedimento estético, conhecido popularmente como lifting de vampiro , em que o próprio sangue é utilizado. De acordo com ela, a pele tem estado cada vez mais perfeita depois que iniciou o tratamento.

No TikTok, vídeos em que mulheres aparecem em clínicas de estética com caramujos caminhando sobre o rosto acumulam milhares de visualizações. O procedimento é amplamente disseminado no Japão, onde acreditam que a gosma do animal carrega proteínas capazes de auxiliar no tratamento de rugas.



Mas será que esses tratamentos totalmente fora dos padrões podem ser realmente milagrosos? Os médicos dermatologistas João Paulo Junqueira, formado pela Escola Paulista de Medicina (Unifesp), e André Moreira, formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás (UFG), e o biomédico esteta e fisiologista esportivo Gregory Marim sanam as dúvidas acerca de cada um dos procedimentos.

Tratamento com esperma de salmão

O PDRN (polidesoxirribonucleotídeo) é um composto constituído por fragmentos de DNA extraídos dos espermatozoides de salmão . Estudado por suas propriedades regenerativas e de reparo celular, a substância é utilizada na medicina estética com aplicações na pele que promovem a regeneração e estimulam a produção de colágeno.

O produto chegou recentemente ao mercado brasileiro. E, embora seja liberado em outros países para uso injetável, no Brasil, a Anvisa permite somente para uso não injetável. "No momento, ele é considerado, no Brasil, um produto para uso tópico, ou seja, para passar na pele", alerta o médico dermatologista André Moreira.

Segundo o profissional, o PDRN disponível no país vem associado com ácido hialurônico. "Fazemos uma sessão mensalmente, durante três meses, e repetimos o protocolo anualmente", orienta o especialista. O especialista afirma que a substância promove benefícios como hidratação e melhora do viço, principalmente se complementado com outros procedimentos com laser e ultrassom microfocado.

Lifting de vampiro

Chamado de Plasma Rico em Plaquetas, o PRP é um procedimento em que se colhe uma quantidade de sangue do paciente, que é processado em uma centrífuga para separação dos componentes. Um dos elementos separados, o plasma, rico em plaquetas, é injetado no paciente. O procedimento promove hidratação, fortalecimento e estimulação da produção de fibras de colágeno, que dão sustentação à pele.

"A terapia é considerada experimental pelo Conselho Federal de Medicina (CFM). Isso significa que somente pode ser utilizada dentro de protocolos de pesquisas aprovados. Apesar de já existirem uma quantidade relativamente grande de artigos científicos comprovando sua eficácia, para o CFM, ainda não há evidências suficientes para a utilização, por mais que a prática clínica também tenha se mostrado altamente eficaz", explica o biomédico Gregory Marim. Anitta e as diversas celebridades que aderiram ao procedimento o fizeram no exterior.

Tratamento facial com caramujos

No Japão, profissionais da área da beleza acreditam que a gosma do molusco terrestre abriga proteínas importantes para a pele e, ainda, antioxidantes, que auxiliam no tratamento de rugas. O médico dermatologista João Paulo Junqueira afirma que, embora os estudos científicos ainda estejam em fase iniciais, eles demonstram um promissor efeito da gosma de algumas espécies específicas de caramujos. A substância estudada presente na gosma se chama mucina.

No Brasil, o tratamento feito com os caramujos vivos não é executado, mas é possível encontrar produtos, certificados pela Anvisa, que trazem secreção do animal na composição. Esses produtos prometem tratar rugas, cicatrizes, queloides, manchas de sol, acnes, verrugas, estrias e estimular a produção de colágeno e elastina.

"O nível de eficácia desses produtos é embasado nos estudos que ainda são iniciais, portanto não existe uma comprovação contundente de seu valor. Caso realmente tenha efeito, os ganhos seriam de auxiliar na cicatrização de feridas na pele, ter efeito anti-inflamatório e anti-idade", explica João Paulo.

