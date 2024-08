Existem condições multifatoriais que levam à sensibilidade, como roer unha ou ingerir bebidas muito ácidas com frequência

A sensibilidade nos dentes podem surgir em temperaturas extremas, como quando se ingere alimentos ou bebidas muito quentes ou frias. No entanto, a dor e o desconforto sentido não se limitam apenas a esses episódios - sendo que, a causa pode ser multifatorial e só a correta identificação do agente é capaz de direcionar o tratamento mais assertivo.





“A dor de dente pode ser uma reação a uma inflamação na polpa dental – localizada na cavidade interna do dente –, sendo necessário realizar o tratamento endodôntico, ou mais conhecido como tratamento de canal, para a melhora do quadro", informa Patrícia Reis, coordenadora do curso de Odontologia da Estácio BH.

A professora também destaca que outra importante causa da hipersensibilidade nos dentes é a exposição dentinária, camada abaixo do esmalte dentário, que está em íntimo contato com a polpa. "A exposição dentinária pode ocorrer por diferentes razões: retração gengival, escovação agressiva, doença do refluxo gastroesofágico ou até mesmo pelo bruxismo”.



Além do bruxismo, a docente lembra que existem outras condições que também levam à sensibilidade, como roer unha ou ingerir bebidas muito ácidas com frequência. “O tratamento da exposição dentinária dependerá da identificação do fator desencadeante e poderá envolver aplicação de flúor, uso de laser de baixa intensidade, restauração, uso de dessensibilizantes, dispositivo odontológico (placa), entre outras medidas”, esclarece.



Leia também: Dor de dente ao comer doce? Dentista explica as principais causas





Patrícia Reis indica que a visita periódica ao dentista e a correta higienização bucal são indispensáveis para prevenir doenças e agir rapidamente no caso de qualquer problema. “A escovação correta dos dentes deve ser na direção da gengiva para o dente, sem usar força, e com uma escova de cerdas macias. Uma visita ao dentista a cada seis meses é um processo essencial de monitoramento para a prevenção de agravos”, orienta.

Atendimento odontológico gratuito





Para ajudar a manter os cuidados com a saúde bucal em dia, a Estácio Belo Horizonte, Campus Prado, oferece em sua Clínica Escola um atendimento completo e gratuito à comunidade, nos períodos diurno e noturno. “Sob a supervisão dos docentes, os alunos do curso de Odontologia realizam desde orientação em saúde bucal, limpeza, restauração a extrações e próteses”, explica a coordenadora do curso. Os atendimentos serão retomados a partir do dia 19 de agosto (segunda-feira).