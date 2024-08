O Sistema Fecomércio MG seleciona, de 5 a 19 de agosto, crianças e adolescentes para receber atendimento no Núcleo de Neurodiversidade do Sesc em Minas. O novo espaço funcionará no Centro de Excelência em Saúde, localizado no bairro São Francisco - Região Leste de Belo Horizonte, onde será oferecido tratamento especializado e gratuito a cerca de 40 pacientes neurodivergentes. Para se cadastrar no processo seletivo, devem ser atendidos alguns requisitos, como prioritariamente dependentes de trabalhadores e trabalhadoras do comércio de bens, serviços e turismo.







A iniciativa tem como objetivo prestar cuidados multidisciplinares para pessoas de um a 14 anos e 11 meses de idade, com suspeita ou diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), transtorno desafiador opositor (TOD) ou deficiência intelectual (leve ou moderada).

Pais, mães e responsáveis legais com interesse no atendimento devem ler o regulamento e realizar a pré-inscrição até a data limite. No dia 29 de agosto, às 17h, será divulgada a classificação preliminar das pessoas que se candidataram, para comprovação da documentação, em entrevista presencial, com datas e horários agendados individualmente.

De acordo com a Diretora de Saúde, Lazer, Turismo e Hospitalidade do Sesc em Minas, Jacqueline Corrêa Lustosa, a ação reforça a importância do bem-estar e a inclusão social. "O núcleo surge como um ponto de apoio às famílias dos trabalhadores e das trabalhadoras do comércio que possuem crianças e adolescentes neurodivergentes. Nosso propósito é também criar uma rede de suporte que fortaleça os laços familiares e promova um ambiente inclusivo e acolhedor para todo mundo", afirma.





Leia também: Shutdown e meltdown: entenda as crises causadas por sobrecarga no autismo





Público atendido e requisitos

Os serviços são destinados a crianças e jovens, priorizando aqueles que tenham como responsáveis trabalhadoras e trabalhadores do comércio. Cada paciente recebe o tratamento até completar 18 anos, com posterior encaminhamento para serviços de fonoaudiologia e psicologia no Centro de Excelência em Saúde do Sesc em Minas. Há possibilidade de parceria com o Senac para sua inserção no mercado de trabalho.

Para participar do processo seletivo, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Apresentar o Cartão do Cliente Sesc válido Ter renda familiar bruta mensal de até dois salários mínimos nacionais por pessoa – pai, mãe, madrasta, padrasto, cônjuge, companheiro(a), viúvo(a), filho(a)s, enteado(a)s, irmão(ã)s, avó(ô)s, neto(a)s, pessoa sob guarda (definitiva ou provisória, tutelado ou curatelado) – que resida no mesmo domicílio Não possuir débitos com o Sesc Possuir laudo médico ou relatório de investigação para TEA, TDAH, TOD ou deficiência intelectual (leve ou moderada)







Serviço

Processo seletivo Núcleo de Neurodiversidade do Sesc

Quando: de 5 a 19 de agosto

Onde: Rua Viana do Castelo, 645 – Bairro São Francisco – Belo Horizonte

Valor: Gratuito

Mais informações: https://mais.sescmg.com.br/nucleo-sesc-de-neurodiversidade