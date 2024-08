Nos dias 9 e 10 de agosto, acontece, em Belo Horizonte, o 1° Congresso Internacional de Oncologia direcionado a médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, dentistas e nutricionistas. Com inscrições abertas, o evento é uma iniciativa da Rede Mater Dei em que reunirá especialistas nacionais e internacionais, como os médicos e pesquisadores da Universidade de medicina Johns Hopkins. As vagas são gratuitas e limitadas.

Em sua primeira edição, o congresso traz palestras, discussões multidisciplinares e demais iniciativas divididas em módulos, como hematologia e oncologia pediátrica, com o intuito de atualizar e conectar profissionais dos mais diversos locais. “A realização deste evento é um marco para a Rede Mater Dei. Queremos promover um ambiente onde as práticas avançadas em pesquisa e tratamento se encontram, contribuindo assim para a evolução contínua da oncologia e dos profissionais de saúde", comenta Felipe Salvador Ligório, vice-presidente assistencial da Rede Mater Dei.





Durante o congresso, especialistas apresentarão no auditório principal do hospital palestras e painéis sobre uma ampla gama de tópicos relacionados à oncologia, incluindo novas terapias, diagnósticos avançados, cuidados integrados ao paciente e qualidade de vida durante e após o tratamento. Os participantes terão a oportunidade não apenas de adquirir conhecimento, mas também de trocar experiências com profissionais líderes no setor.



O oncologista Enaldo Melo de Lima, coordenador do Hospital Integrado do Câncer da Rede Mater Dei de Saúde, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e um dos organizadores do evento comenta que o congresso é uma oportunidade de transmitir conhecimento e, também, o comprometimento do hospital com a saúde integral do paciente. "Nosso compromisso é contínuo com a inovação e a excelência no tratamento oncológico, buscando sempre oferecer o melhor cuidado possível aos nossos pacientes", diz.





Números

Segundo o Observatório de Oncologia do Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, entre 2029 e 2030, o câncer deve passar as doenças cardiovasculares como principal causa de mortes no país. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) apontam que para cada ano do triênio 2023-2025 é estimado 704 mil casos novos de câncer no Brasil - com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.





Ainda, segundo a entidade, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido do câncer de mama feminino (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%).

Serviço

1° Congresso Internacional de Oncologia

Quando: 9 e 10 de agosto

Onde: Hospital Mater Dei (Av. do Contorno, 9000 - Santa Efigênia, Belo Horizonte)

Valor: Gratuito