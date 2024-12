O mês de dezembro é marcado pela campanha de prevenção do câncer de pele, que é um dos mais prevalentes no Brasil. Entre 2023 e 2025, surgirão 221 mil novos casos de câncer de pele para cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA). Mas algumas medidas que podem ajudar a prevenir a doença e aproveitar o verão sem medo.





"Na rotina diária, é muito importante investir no uso do protetor solar, com FPS (fator de proteção) 30 ou mais, mesmo em dias nublados. Em tempos quentes, vestir roupas leves, mas que cubram a maior parte do corpo podem fazer toda a diferença para a prevenção", explica a dermatologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Silvana Coghi.





Os brasileiros têm se engajado cada vez mais em cuidar da pele. Uma pesquisa feita pela MindMiners apontou que 76% das pessoas entrevistadas usam algum produto para cuidar da pele. Mesmo com esse engajamento, ainda é essencial reforçar os cuidados para prevenir o câncer de pele.





Silvana ressalta que o uso de chapéus, bonés e outros acessórios de cabeça, assim como óculos de sol, que bloqueiem 100% dos raios UVA e UVB, é imprescindível para proteger a pele e os olhos. "Evitar o sol no período entre 10h e 16h também é essencial para a prevenção, principalmente para crianças e idosos, grupos que demandam atenção redobrada com relação à exposição solar", comenta.





Como cuidar de cada tipo de pele no verão





Com a chegada do verão, cada tipo de pele demanda um cuidado mais específico em temperaturas quentes. É essencial adaptar a rotina de cuidados para cada tipo de pele, garantindo proteção e saúde durante a estação. A dermatologista elenca os cuidados para os principais tipos de pele: oleosa, seca e mista.





"Para cuidar de peles oleosas, utilize um gel de limpeza suave, que ajude a controlar a oleosidade sem ressecar a pele. Opte por hidratantes leves e em gel, que tenham acabamento mate e ajudem a manter a pele fresca. Escolha um protetor solar oil-free, com proteção ampla espectro (UVB/UVA), que ajudará a prevenir brilho excessivo", ensina a especialista.





Segundo ela, para peles secas, é preferível usar cremes hidratantes ricos em ingredientes como ácido hialurônico e ceramidas, para fortalecer a barreira natural da pele, assim como sabonetes hidratantes que não retirem os óleos naturais da pele. Outra sugestão é usar um protetor solar em creme que não só proteja dos raios UV, mas também ajude a manter a hidratação.





Para peles mistas, de acordo com a especialista, é importante aplicar produtos que tratam as zonas oleosas (como a zona T) de maneira específica e ao mesmo tempo cuidem das áreas mais secas. Também é recomendável o uso de um protetor solar que seja adequado para pele mista, fornecendo proteção sem aumentar a oleosidade.





"Quando se trata de peles sensíveis, o mais importante é escolher produtos com formulações hipoalergênicas e sem fragrância para evitar irritações. Outra dica é utilizar hidratantes calmantes (com ingredientes como camomila e aloe vera) e um protetor solar mineral, que reduz o risco de reações alérgicas e protege de forma eficaz", explica Silvana.





Protetor solar: químico ou mineral?





Quanto à diferença entre protetores solares químicos e minerais, cada tipo de pele tem uma necessidade específica de cuidado. "Os protetores solares minerais agem formando uma barreira física na superfície da pele que reflete os raios UV. Seus principais ingredientes ativos são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles são muitas vezes mais indicados para peles sensíveis, já que tendem a ser menos irritantes, devido à sua fórmula hipoalergênica", reforça a dermatologista.





Os protetores solares químicos funcionam pela absorção dos raios ultravioleta (UV) através de seus ingredientes ativos. Eles convertem esses raios em calor, que é então liberado pela pele. Costumam ter uma textura mais leve, o que facilita a aplicação, e torna uma boa opção para o uso diário.





"Ao escolher entre esses tipos de protetores, considere as necessidades específicas da sua pele. Uma escolha cuidadosa e informada contribuirá para a saúde e bem-estar da pele no dia a dia, respeitando sempre as suas características únicas", complementa Silvana.

