O verão e as férias são um período de alegria e descanso para crianças, pais e responsáveis, mas também de aumento na ocorrência de acidentes evitáveis e doenças típicas dessa estação. Em relação a afogamentos, a média no Brasil é de que três crianças e adolescentes morrem por essa causa por dia. Já acidentes domésticos e quedas são o principal motivo de morte entre crianças de um a 14 anos no Brasil. Medidas preventivas simples podem evitar essas situações, assim como doenças típicas da estação, como otites, conjuntivites e desidratação.





“Os dados mostram que 90% dos acidentes e muitos problemas de saúde no verão são preveníveis. A atenção e os cuidados de pais e responsáveis fazem toda a diferença. Medidas simples, como supervisão e boas práticas, salvam vidas”, explica o pediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, Hamilton Robledo.

De acordo com levantamento divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), todos os dias, em média, três crianças e adolescentes morrem por afogamentos no Brasil. Para a entidade, que analisou os registros de óbitos entre os anos de 2021 e 2022, o número acende um sinal de alerta, uma vez que esse tipo de fatalidade é completamente prevenível, mas continua a acontecer de forma frequente.





No período analisado, foram mais de 2,5 mil vítimas fatais desse tipo de acidente, sendo a faixa etária mais vulnerável, de um a quatro anos (943 óbitos) e adolescentes de 15 a 19 anos (860 óbitos). A maior parte dos afogamentos acontece em piscinas, banheiras, baldes e bacias, especialmente dentro de casa, por falta de supervisão adequada.





Hamilton Robledo recomenda que os bebês a partir de seis meses devem ser colocados na natação, se possível, como forma de preparar a criança e dar noção de como boiar ou se segurar na borda da piscina. Ele destaca também que as boias mais seguras são as que contornam o corpo e os braços da criança, não permitindo que afundem. “Em relação às viagens à praia, o uso de protetor solar e hidratação constante para evitar queimaduras e insolação”, orienta.







Acidentes domésticos e quedas





Dados da ONG Criança Segura estimam que os acidentes domésticos causam mais de 3,3 mil óbitos e cerca de 112 mil internações, todos os anos, entre crianças de um a 14 anos no Brasil. Em relação às internações, as quedas são o motivo mais comum. Ocorrem do sofá, cama, janelas, lajes, parquinhos e tropeções na rua.





Grande parte dos acidentes ocorrem durante as férias escolares, nos finais de semana ou durante o verão. A maioria é registrada no final da tarde e começo da noite. “Durante os encontros de família nesta época do ano, ou entre amigos, os pais podem ficar mais distraídos, ainda mais se estiverem sob efeito de álcool”, adverte o pediatra.





"Os pais devem se combinar para sempre ter alguém de olho nas crianças", orienta Hamilton Robledo. Ele reforça ainda que crianças de dois anos não têm medo e não possuem noção de perigo, além de serem curiosas, aventureiras e não possuem percepção ampliada do local onde estão.







Doenças comuns no verão e recomendações





Desidratação e insolação





Desidratação e insolação são preocupações recorrentes, principalmente devido às altas temperaturas e exposição solar prolongada sem hidratação adequada. Recomenda-se incentivar a ingestão de água. A quantidade varia com a idade: até 1 litro para bebês e até 2,4 litros para adolescentes.





Também é recomendado evitar exposição ao sol entre 10h e 16h e usar roupas leves, chapéus e protetor solar adequado, reaplicado a cada duas horas após água ou suor. Escolha opções minerais de protetor para menores de dois anos e aplique antes da exposição. Não esqueça de chapéus, óculos com proteção UV e sombra disponível.





Otite externa (infecção no ouvido)







Conhecida como "otite do nadador", é comum após banhos de piscina e mar. Recomenda-se secar bem os ouvidos após nadar e, se necessário, usar tampões especiais.





Conjuntivite





Cloro de piscinas e alergênicos do mar podem irritar os olhos. Lavar com soro fisiológico após os mergulhos ajuda a prevenir.





Picadas de insetos





Utilize repelentes seguros para a faixa etária e roupas protetoras. Crianças ficam mais vulneráveis em áreas úmidas ou ao anoitecer.





Diarreia aguda





Geralmente causada por água ou alimentos contaminados, especialmente durante viagens. Atenção aos alimentos servidos aos pequenos para se evitar infecções intestinais. Evitar também o consumo de produtos de ambulantes e que não se saiba a qualidade e procedência.

Sinais como cheiro azedo, ácido ou fermentado; aparência de manchas escuras, cinzentas ou amareladas, ou presença mínima de bolor, além de alterações no sabor e na embalagem indicam que o alimento deve ser descartado.







Acidentes e segurança





Afogamento





Piscinas e praias são focos de atenção. Instale barreiras em piscinas domésticas e supervisione sempre as crianças próximas à água. Aulas de natação desde cedo são recomendadas.





Acidentes domésticos





Colocar redes de proteção em janelas e sacadas. Mantenha produtos de limpeza e medicamentos fora do alcance e evite baldes ou recipientes com água, que podem causar afogamento.





Queimaduras e choques elétricos





Evite cabos de panelas expostos e proteja tomadas em casa. A supervisão constante ainda é a melhor forma de prevenir acidentes.





Alimentação saudável





Priorize frutas, legumes frescos e alimentos leves. Evite maioneses e laticínios fora de refrigeração, que aumentam o risco de intoxicação alimentar.









Telefones para emergências





Em situações de acidentes, os pais podem ter dificuldade em se lembrar dos contatos para chamar ajuda. Vale salvar o contato do Corpo de Bombeiros e SAMU no celular ou adesivar na porta da geladeira:





Corpo de Bombeiros: 193

SAMU: 192





“Com atenção e os devidos cuidados, os pais devem aproveitar a estação para também incentivar as atividades físicas e controlar o excesso de telas, limitando-os a duas horas diárias. Brincadeiras ao ar livre combatem o sedentarismo, estimulam a socialização e constroem memórias fundamentais para a saúde física e emocional de crianças e adolescentes”, recomenda o especialista.

