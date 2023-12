Afogamento é a principal causa de morte entre crianças de 1 a 4 anos e a segunda entre 5 e 9 anos. Todos os dias, em média, quatro crianças morrem afogadas no Brasil. Piscinas em residências são responsáveis por 55% dos óbitos com idade entre 1 e 9 anos e, deste total, 45% ocorrem no verão, justamente por ser o período mais quente e quando os pais e filhos estão mais propensos a entrarem na água. Os estados que lideram o ranking geral de afogamentos são Amapá e Amazonas, respectivamente com 9,52 e 6,11 falecimentos a cada 100 mil habitantes. São Paulo apresenta um dos menores índices, com 1,65%.

Apesar de ser um grave problema, a maioria das mortes poderia ter sido evitada com cuidados simples. “Com dicas fáceis de serem colocadas em prática, os pais podem evitar que tragédias aconteçam. Os números de afogamentos vêm caindo nos últimos anos por meio de diversas iniciativas focadas em prevenção e vamos continuar trabalhando para que esta curva continue decrescente”, explica Igor de Souza, atleta, técnico de natação e considerado um dos maiores especialistas do país em segurança de provas aquáticas.

A Speedo Multisport, do segmento de esportes aquáticos, faz diversas ações de responsabilidade social e acaba de lançar o "Guia Speedo de Prevenção ao Afogamento Infantil (GSPAI)". O guia é gratuito e tem 18 dicas, práticas e eficazes, em formato lúdico, que previnem acidentes em áreas como piscinas, rios, mares, represas e até mesmo no ambiente doméstico.

“Como pai de 3 crianças pequenas e executivo de uma empresa que vive no mundo aquático, é nossa obrigação ajudar a evitar o sofrimento de uma família. Estamos planejando outras ações nos próximos meses para tornar a natação cada vez mais um ambiente seguro e de alegria”, explica Roberto Jalonetsky, diretor-geral da Speedo Multisport.

Para baixar o guia, basta acessar o link, cadastrar o e-mail e imediatamente o arquivo é enviado.