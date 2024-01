Muito comum no inverno, a otite também costuma ocorrer com frequência no verão. A estação combina com mergulho no mar, piscina e banhos de cachoeira - que funcionam como porta de entrada para esse tipo de inflamação, em função de fungos e bactérias.



O ar-condicionado também pode atuar como vilão para o aparecimento das otites, ocasionada por falta da limpeza dos filtros do aparelho refrigerador, que também acumula fungos e bactérias.

Segundo a otorrinolaringologista Renata Moura, otorrinolaringologista há 14 anos pela Uni-Rio, a otite não é uma inflamação exclusivamente infantil, acometendo também adultos.

Portanto, é importante, evitar o ar-condicionado, e secar o ouvido corretamente para evitar a otite e, com isso, os sintomas adversos da inflamação, dentre elas dor intensa, coceira, secreção e a sensação de ouvido entupido. Se você identificar algum desses sinais, procure estar atento a essas dicas, antes de procurar o médico:

Não use hastes flexíveis nem insira nenhum outro objeto no ouvido;

Enxugue o ouvido com uma toalha macia e sem esfregar;

Se não tiver indicação médica, não use nenhuma “gotinha” milagrosa. A automedicação pode colocar sua audição em risco.

Tipos de otite

Existem diferentes tipos de otite, relacionadas ao local da inflamação. As mais comuns são a externa e a média.

Otite externa: É a chamada “dor de ouvido”, que tanto acomete crianças e bebês e que pode causar bastante incômodo. A otite externa afeta a orelha externa, ou seja, o canal auditivo que inicia no interior da orelha e vai até o tímpano. Ela costuma ser causada por fungos e bactérias que acabaram entrando no ouvido ou que foram levados até lá por meio de instrumentos como cotonetes e o dedo. No verão, a otite externa é mais comum porque as pessoas costumam fazer com que seus ouvidos entrem em contato com diversas fontes de água. Quando você mergulha na piscina, toma banho de mar e de cachoeira ou deixa os cabelos molhados soltos, pode acabar levando água para dentro do ouvido, causando a otite externa de verão.

Otite média: A otite média é causada por vírus e bactérias e essa é a otite que atinge o ouvido de forma mais profunda, afetando a partir do tímpano até os ossos que fazem parte do ouvido e que enviam os sinais sonoros até o cérebro por meio dos nervos. A tuba auditiva, que faz a ligação entre o nariz e o ouvido, também é afetada. Quando essa otite é forte ou resultado de alguma outra condição, como a gripe e o resfriado, ela é chamada de otite média aguda.

Tratamento da otite

Geralmente, o tratamento da otite é feito com o uso de medicamentos como antibióticos e antifúngicos, que são aplicados diretamente no ouvido e que dependem do tipo de otite da pessoa.

Pacientes com otite recorrente também podem ser submetidos a certos tipos de tratamento, como a timpanotomia, onde uma pequena punção é feita no tímpano para remover qualquer líquido acumulado.