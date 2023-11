Um vídeo viralizou ontem no Twitter e acabou chamando a atenção dos internautas para um problema que pouca gente conhece: a rabdomiólise, doença caracterizada pela destruição dos tecidos musculares. Com a ruptura desses tecidos, são liberadas, para a corrente sanguínea, diversas proteínas, que rapidamente se espalham por diversos órgãos e podem levar à lesão renal aguda, bem como a complicações como arritmia cardíaca e síndrome compartimental (inflamação dos membros inferiores do corpo humano).



Na rede social, uma jovem contou que foi convidada por uma amiga a participar de uma aula de spinning em uma academia, pela primeira vez. Empolgada, ela começou a pedalar. Em poucos minutos, sentiu um desconforto e depois percebeu que não conseguia mais sair da bicicleta.



Três dias depois, ela começou a urinar um líquido preto, similar a refrigerantes de cola. Daí em diante, a jovem fez sessões de fisioterapia para reduzir as dores nas pernas e foi encaminhada para um hospital. Fez exames e foi direto para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Meus níveis de toxina liberados pela lesão muscular eram tão elevados que eles não conseguiram chegar a um número.” Segundo ela, essa toxina pode afetar outros órgãos e, no caso dela, já estariam comprometendo rins e fígado.

Além disso, suas pernas incharam bastante, o que aumentou o risco de trombose. Somente após uma semana, ela teve alta e foi para casa.



Segundo Sergio Campolina, especialista em ortopedia do esporte, coordenador médico do Cruzeiro Esporte Clube e membro do corpo clínico da equipe de medicina do esporte do Hospital Materdei, a causa mais comum de rabdomiólise é o trauma muscular, como lesões esportivas graves ou acidentes automobilísticos.



Estudos também apontam casos da doença entre praticantes de crossfit, modalidade de exercícios físicos de alta intensidade que tem se popularizado nas academias. Outras causas incluem infecções musculares, distúrbios metabólicos, exposição a toxinas ou drogas, entre outras condições. Algumas pessoas também estão predispostas a desenvolver rabdomiólise genéticas ou musculares preexistentes.

“Apesar de não ser considerada uma doença comum em termos absolutos, a rabdomiólise pode ocorrer em diversas situações clínicas e contextos e, em alguns casos, pode ser grave e potencialmente fatal, especialmente se não for tratada especificamente.”