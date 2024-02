Crianças também precisam se proteger dos efeitos nocivos do sol

Muito se fala sobre a necessidade de aplicar protetor solar em adultos, mesmo nos dias nublados, para proteção contra os raios solares, prevenção do envelhecimento precoce e para manter a saúde da pele. Mas esse hábito deve ser criado ainda na infância - crianças também precisam se proteger dos efeitos nocivos do sol. A Mantecorp Skincare explica quais males a falta do protetor pode causar para os mais jovens.

Segundo um estudo da Universidade de Sidney, a proteção solar na infância é responsável por diminuir em até 40% a chance de desenvolver câncer de pele antes dos 40 anos. Um número alto para ser deixado de lado. Quando o hábito é desenvolvido desde os primeiros anos de vida, a pele envelhece em uma velocidade muito mais lenta do que seria normalmente. Além disso, queimaduras e manchas decorrentes da exposição solar são evitadas. E é exatamente na primeira infância que uso do protetor solar merece mais atenção, já que é nessa fase que a imunidade dos pequenos está se formando.

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) recomenda a utilização do protetor solar a partir dos seis meses de vida. Antes disso, é indicado evitar a exposição solar e optar por roupas para proteção física.

Mas como é a maneira correta de aplicar o protetor solar em crianças? Veja dicas:

- Aplique o protetor solar na criança diariamente



- Espalhe o protetor no corpo da criança 20 minutos antes do contato com sol



- Reaplique o produto a cada três horas



- Diminua o intervalo de reaplicação (duas horas), conforme o nível de suor e caso a criança tenha entrado no mar ou na piscina



- Torne o momento algo divertido, como fazer desenhos no rosto com o protetor, antes de espalhá-los. Isso pode tornar a aplicação mais fácil, principalmente em crianças menores



- É importante também buscar produtos indicados para o público infantil e que sejam dermatologicamente e oftalmologicamente testados, sem corantes e sem perfume