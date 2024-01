Com o aumento das temperaturas, o risco de desidratação se intensifica, tornando as crianças um grupo especialmente vulnerável. "Elas transpiram menos, geram mais calor durante atividades físicas, não reconhecem a sensação de sede, dependem dos adultos para obter líquidos, distraem-se facilmente com as brincadeiras e ignoram os sinais de sede", explica a nutricionista Adriana Stavro.

Portanto, é fundamental que os pais ou responsáveis ofereçam água a cada 20 minutos, mesmo que a criança não tenha se queixado de sede.

Leia: Idosos e crianças são mais sensíveis à desidratação em dias quentes

Além disso, diversos alimentos ao serem consumidos, também podem contribuir para a hidratação infantil. Confira algumas opções:

O que deve incluir no cardápio

Pepino: 96,73% de água

"Pepinos são uma fonte de potássio, fósforo, magnésio e uma pequena quantidade de cálcio.

Alface: 95,64% de água. É pobre em carboidratos e açúcar, mas contém fibras, vitaminas A e K, potássio e zinco".

Aipo: 95,43% de água

"Este vegetal verde claro e crocante tem baixo teor de calorias, proteínas e carboidratos, mas é rico em fibras, vitaminas A e K".



Tomate: 94,52% de água

"Embora muitas pessoas considerem o tomate um vegetal, botanicamente é uma fruta rica em fibras, vitaminas C, K, ácido fólico, licopeno e potássio."



Abobrinha: 92,73% de água

"Contém manganês, potássio, magnésio, vitaminas A, C, K e fibras. Ele também contém antioxidantes como luteína e zeaxantina, que podem ajudar a combater danos ao DNA".

Leia: Diarreia em crianças: quando os pais devem se preocupar

A melancia é uma fruta doce, ideal para hidratar, com vitamina C, A, B, potássio, zinco e cobre Andrezza Thalita/Unsplash

Melancia: 91,45% de água

"Esta fruta apesar de doce é pobre em calorias. Uma xícara de chá em cubos contém apenas 45Kcal além de vitamina C, A, B, potássio, zinco e cobre".



Espinafre: 91,4% de água

"Este vegetal de folhas verdes é rico em fibras, cálcio, magnésio, ferro, potássio, vitamina A, K e ácido fólico".

Morango: 90,95% de água

"Os morangos contêm antioxidantes que combatem os radicais livres. Eles são ricos em fibras, vitamina C e pobres em calorias".

Melão: 90,15% de água

"Rico em vitamina C e fibras".

Brócolis: 89,3% de água

"Os brócolis é um vegetal crucífero, fonte de fibras, ferro, potássio, vitamina C e K".

Pêssego: 88,87% de água

"Esta fruta suculenta contém muitas vitaminas, incluindo C, A, E, K, potássio e fósforo".



Cenoura: 88,29% de água

"Com sua cor laranja brilhante, as cenouras contêm uma grande quantidade de betacaroteno, vitamina A, K, potássio, ácido fólico e fibras".

Laranja: 86,75% de água

"Mais conhecidas por seu teor de vitamina C, as laranjas também são ricas em fibras, magnésio, selênio, cobre e potássio. A vitamina C ajuda o corpo a absorver o ferro não-heme".

Abacaxi: 86% de água

"Esta fruta tropical espinhosa é repleta de nutrientes, incluindo vitamina C, magnésio, potássio, manganês e vitaminas B. O abacaxi também contém bromelina (ou bromelaína) uma enzima com efeito anti-inflamatório e digestivo".

Maçã: 85,56% de água

"As maçãs tanto as vermelhas como as verdes contêm muita fibra, vitamina C, antioxidantes, quercetina e catequina".



A nutricionista Adriana Stavro alerta sobre os sintomas que pais e responsáveis precisam estar atentos quanto as crianças.

Alguns sinais de desidratação