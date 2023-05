Leite hidrata mais do que água, revela estudo escocês

683

Bebida hidrata mais do que a própria água (foto: Freepik)

Manter o corpo hidratado nem sempre significa beber apenas água. Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de St. Andrews, na Escócia, aponta que o leite pode ser uma opção mais eficiente para a hidratação do que a própria água. O estudo comparou a eficácia de várias bebidas na hidratação do corpo, e os resultados mostraram que líquidos com um pouco de açúcar , gordura ou proteína tendem a manter a hidratação por mais tempo do que a água, com ou sem gás.





O experimento envolveu 72 homens que foram orientados a pedalar em um ambiente quente até perderem 1% do peso corporal através do suor. Em seguida, os participantes receberam água ou leite desnatado em quatro porções de 200 ml para beber. Os dados coletados surpreenderam os pesquisadores, que constataram que os indivíduos que consumiram leite apresentaram melhor hidratação do que aqueles que beberam água.





Os cientistas explicam que o leite é mais hidratante devido ao seu equilíbrio de carboidratos, proteínas e eletrólitos. A presença de proteínas, por exemplo, faz com que o leite seja absorvido mais rapidamente pelo organismo em comparação à água e outras bebidas. Além disso, o leite possui nutrientes como gorduras e açúcares que a maioria das bebidas não contém, o que contribui para prolongar o esvaziamento do líquido no estômago e, consequentemente, a hidratação.





Outros benefícios do leite incluem a presença de cálcio, que mantém os ossos fortes, e o potássio, que auxilia na regulação do equilíbrio de fluidos nas células do corpo. Portanto, um copo de leite pode ser uma alternativa eficaz para quem busca uma maneira mais eficiente de se reidratar, especialmente após a prática de atividades físicas.