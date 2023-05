Dia Mundial de Doação de Leite Humano: cada 1 ml doado alimenta um bebê

683

O 19 de maio é uma data simbólica, com ações ao redor do mundo, para discutir e promover a importância da doação de leite humano e do aleitamento materno (foto: Manuel Pacheco/Pixabay) O leite humano é o alimento ideal para bebês recém-nascidos e prematuros, pois funciona como uma fonte de nutrientes para as funções biológicas. Apesar de sua produção ser uma atividade natural do corpo feminino, nem todas as mães conseguem produzir o líquido para seus filhos, por isso, torna-se tão importante a doação. Para sensibilizar a sociedade e dar visibilidade a este ato nobre, a Rede Global de Bancos de Leite Humano criou o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, comemorado em 19 de maio. É uma data simbólica, com ações ao redor do mundo, para discutir e promover a importância da doação de leite humano e do aleitamento materno.

"Sua composição nutricional balanceada e completa, com todos os elementos necessários para atender as necessidades nutricionais de um bebê, auxilia na proteção imunológica contra doenças infecciosas, adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico - além de contribuir para o desenvolvimento de toda estrutura oral", destaca Eneida.

Leia também: Bebês prematuros: amamentação é o elixir da vida.

Este alimento é ainda mais importante no caso de crianças prematuras, pois, segundo a especialista, elas perdem, entre outras coisas, o acúmulo de nutrientes indispensável para esse período, como ferro, zinco, cálcio e vitaminas, que ocorre no terceiro trimestre. Por isso, a ingestão de um alimento rico em nutrientes é indispensável para o crescimento saudável dos pequenos. Este alimento é ainda mais importante no caso de crianças prematuras, pois, segundo a especialista, elas perdem, entre outras coisas, o acúmulo de nutrientes indispensável para esse período, como ferro, zinco, cálcio e vitaminas, que ocorre no terceiro trimestre. Por isso, a ingestão de um alimento rico em nutrientes é indispensável para o crescimento saudável dos pequenos.

Doação que salva vidas

Cada 1 ml de leite humano doado é capaz de alimentar um recém-nascido ou prematuro. Um recipiente com 300 ml pode ajudar até 10 bebês por dia. “Uma quantia singela, mas que faz a diferença para a saúde e desenvolvimento de muitas crianças. O volume que excede a necessidade de seu filho pode salvar vidas, por isso, é tão importante doar”, comenta a consultora de Philips Avent.

A doação também pode trazer diversos benefícios para as mães. Eneida explica que, o processo de amamentação, bem como retirada do leite, contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e câncer de mama ou do colo do útero. Para quem deseja doar, a especialista indica acompanhar a produção diária de leite e estar atenta ao ganho de peso do seu bebê.





“A recomendação é retirar o leite para doação logo após a mamada do bebê, ou quando a demanda for alta e começar a vazar. Ter um bom extrator, seja manual ou elétrico, ajuda a tornar este procedimento mais confortável e rápido para a mulher - principalmente se tiver tecnologia de movimento natural, como os modelos da Philips Avent, que simula a sucção da criança e extrai o leite de forma eficaz”, ressalta Eneida.

É importante não estar em nenhuma dieta restritiva de calorias durante o período e ingerir cerca de três litros de água por dia. Todas as mulheres podem entrar nesta onda de solidariedade e contribuir, exceto:





Se apresentar alguma doença ou estiver tomando medicamentos que possam interferir na saúde do bebê;

Se estiver infectada com vírus de doenças graves, como HIV;

Ao ingerir drogas ou bebidas alcoólicas;

Após um episódio de vômito ou diarreia, para não prejudicar a saúde da mãe.

Para doar, basta procurar o Banco de Leite Humano mais próximo. O Brasil é referência em doação de leite e conta com 223 bancos espalhados pelos 26 estados e no Distrito Federal. São mais de 221 postos de coleta, além do serviço de coleta domiciliar, que funciona em alguns estados.