Nos últimos dias, o termo El Niño tem sido bastante comentado pelos brasileiros. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico, que contribue com a alteração da umidade e temperatura do planeta - é responsável pelas secas na Amazônia, chuvas fortes no Sul e o calor exacerbado em todo Brasil. De acordo com a Organização Mundial de Meteorologia (OMM), esses eventos se intensificarão até abril de 2024. À medida que a temperatura sobe e a umidade diminui, o corpo fica mais propenso à desidratação. Quando se realiza atividades físicas sem a reposição dos líquidos perdidos pela transpiração, isso pode se tornar prejudicial à saúde. A nutricionista e responsável pelo Bio Nutri, programa de nutrição da Bio Ritmo, Fúlvia Hazarabedian, mostra consequências não tão conhecidas da deficiência de água e ensina quatro estratégias para manter uma hidratação adequada durante o treino.



Consequências da desidratação

Quando o corpo não é hidratado corretamente, apresenta sintomas que alertam sobre isso. Os mais comuns são: boca seca, sede e urina com aparência mais amarelada. No entanto, existem outros sinais que podem significar outras condições, mas que também podem estar atrelados à desidratação. De acordo com estudo realizado pelo Instituto de tecnologia da Geórgia, uma das consequências da desidratação é o comprometimento cognitivo. A água desempenha um papel importante no transporte de proteínas pelo corpo e, com essa ausência, a função cerebral pode ser prejudicada.

Já em pessoas idosas, o local do cérebro que regula a sede é limitado, ficando mais difícil perceber quando precisam de água, o que pode agravar o quadro. Além disso, a desidratação pode levar a pele seca, coceira, má digestão, mudanças de humor e aumento da sensibilidade à dor, potencializando o índice de cãibras, e até redução do rendimento físico, comprometendo as atividades físicas. P

Estratégias para se manter hidratado durante o treino

Beba água regularmente

A hidratação é um processo que começa ao acordar e se mantém durante todo o dia, para que, durante a atividade, não se perca tanto líquido. O corpo humano precisa de, em média, 35 mL de água para cada quilo de peso. Para descobrir quantos litros você deve tomar, basta multiplicar 35mL pelo seu peso. A dica, principalmente para a população idosa, é sempre ter uma garrafinha perto e, durante os treinos, buscar ingerir água em pequenas quantidades.

Substitua eletrólitos

Durante exercícios intensos, é importante não só repor água, como também eletrólitos, que são perdidos através do suor. Eles são responsáveis pelo transporte de água para dentro das células e, quando há muita transpiração, pode haver uma carência desses minerais, mesmo bebendo água. Para repor esse componente, é indicado investir no pós-treino em alimentos como banana, água de coco e bebidas isotônicas e esportivas que contenham eletrólitos.

Consuma alimentos ricos em água

Frutas como melancia, melão e morango e vegetais como pepino e alface são ótimas opções para incluir na alimentação. Além de vitaminas e minerais, esses alimentos são ricos em água e podem ajudar na hidratação do corpo, principalmente para aqueles que ainda não criaram o hábito de consumir água continuamente.

Horários estratégicos

Para quem sofre além do comum com o calor, é recomendado treinar em horários em que a temperatura está mais amena, geralmente na parte da manhã ou da noite. Ao procurar horários em que o corpo se sente melhor, os treinos podem ser mais agradáveis e se tornarem mais um incentivo para não desistir.