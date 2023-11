Manifestada de diversas formas, a criatividade nada mais é do que a capacidade humana de gerar ideias, soluções, e conceitos originais. “Ela desempenha um papel muito importante na resolução de problemas e acredito também que o melhor é quando a usamos em uma expressão individual, porque é a forma que temos para nos expressar para o mundo. Muita gente associa a criatividade só ao campo artístico, mas não, é uma habilidade incrível que todo mundo tem, só precisa ser ativada”, explica a mentora de inteligência emocional e especialista em mindset, Thais Galassi.



Além de ser uma ótima forma de se expressar, a especialista ressalta ainda outros benefícios da criatividade. “São muitos os benefícios, como o da inovação, trazendo a capacidade da criação, a resolução de problemas, nos ajudando nos desafios que surgem em todas as áreas da nossa vida, a melhora na qualidade de vida, trazendo mais autoconfiança e crescimento pessoal, e redução do estresse, que é um fator muito importante nos dias de hoje”, explica a expert.



Existem algumas maneiras de ativar a habilidade, evitando, assim, o bloqueio criativo, que pode vir do estresse e de inseguranças do dia a dia. Thais lista os principais caminhos para as pessoas que buscam ser mais criativas e melhorar, com isso, a qualidade de vida.



Comece explorando lugares e coisas novas

Tudo é fonte de criatividade, por isso, enxergar além do mesmo é essencial para o desenvolvimento do processo criativo e se torna um dos primeiros passos para obter essa capacidade. “Explore novas coisas, visite outros lugares, principalmente aqueles próximos à natureza. Conhecer pessoas e culturas diferentes também enriquece muito nessa primeira fase. Se permitir desfrutar do novo é muito importante”, ressalta Thais Galassi. Fazer coisas novas ou mudar alguns hábitos também pode ser interessante nesse processo, como se exercitar ou meditar. “Tudo aquilo que deixa você no presente, te deixa menos ansioso e ativa a criatividade. Se preocupar apenas com o presente é menos estressante e abre as portas da habilidade criativa”, indica.

Anote todas as ideias novas e observações

Registrar pensamentos também é uma ótima forma para começar. A criatividade não vem apenas quando estamos focados nesse processo, mas também em momentos repentinos. “Anotar é uma coisa muito legal, porque você começa a registrar pensamentos e, a partir daí, você tem ideias novas, conseguindo, aos poucos, construir algo totalmente novo e único”, pontua Thais.

Busque sempre o autoconhecimento

“Permita se conhecer. Quem conhece mais sobre si próprio é capaz de evoluir e ser uma pessoa melhor, tanto na vida pessoal, quanto na profissional. A criatividade pode ser parte desse desenvolvimento, desde que você saiba quais características o levam à capacidade de inovar”, ressalta Thais, que também deixa claro a importância do autoconhecimento e desenvolvimento da criatividade para quando chega um problema. “Quando os desafios aparecem na nossa vida, a gente tende a olhar só por um ângulo, mas, quando começamos a estimular a mente, tentando observar por ângulos diferentes o que está acontecendo, começamos a ativar a criatividade, percebendo que existem outras soluções."



Tenha o espírito de criança ativo e explore a imaginação



As crianças são extremamente criativas, sempre buscam respostas para a imaginação. “Elas não têm medo do fracasso e do julgamento das pessoas, então, expressam mais tudo aquilo que está dentro delas. As crianças têm uma curiosidade natural que é incrível, sempre com um desejo de explorar o mundo”, conta a especialista. Por isso, para caminhar no processo criativo, é preciso aprender com os pequenos e deixar a imaginação trabalhar sem ter insegurança com o mundo ao redor. “Nós temos a capacidade de aprender a assimilar as informações muito rápido. Então, é nesse momento que precisamos sair do piloto automático e observar mais as coisas, os lugares e as pessoas e explorar a nossa imaginação”, reforça Thais Galassi.

E, segundo Thais, não existe uma única explicação para quem é menos criativo que outras pessoas. “Algumas pessoas podem ter uma predisposição genética para a criatividade, embora não exista nenhum gene da criatividade. Essa herança genética desempenha a forma como o nosso cérebro funciona em relação às experiências durante a vida”, pontua. A especialista ainda reforça a importância da imaginação, da vantagem de usá-la em todo o processo criativo. “Existe uma frase que eu gosto muito do Albert Einstein: ‘A imaginação é mais importante do que o conhecimento e o conhecimento ele acaba sendo limitado mas a imaginação abraça o mundo’. Acho que essa é a chave para estimular essa habilidade tão incrível”, aponta.