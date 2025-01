Na noite deste domingo (5/1), o Brasil comemorou o prêmio de Fernanda Torres no 82º Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama com o longa de Walter Salles, Ainda estou aqui, que conta a história de Eunice Paiva. A premiação aconteceu em Los Angeles e reuniu os principais nomes de Hollywood, entre elas, Demi Moore, Nicole Kidman, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson.





Mas, além de compartilharem a indicação em uma das principais premiações do cinema, as atrizes chamaram a atenção pelo glow de suas peles, digno de estatueta. Demi Moore, que venceu o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical por Substância, longa de horror que trouxe aos holofotes a discussão sobre a busca da juventude eterna, já compartilhou que a beleza de sua pele é resultado dos cuidados que aprendeu com a mãe. Em entrevista à Harper’s Bazaar, a atriz revelou que segue religiosamente a recomendação que ouviu desde cedo sobre a importância da hidratação do rosto, pescoço e colo.







Para a médica dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Mayla Carbone, essa rotina específica de cuidados de Demi Moore mostra a diferença geracional entre as atrizes mais novas e as veteranas.

“É bastante nítido que algumas dessas atrizes aplicam botox, mas nunca na intenção de virar uma modelo de Instagram, mas sim corrigir alguns pontos estéticos indesejados, e isso significa envelhecer com saúde e elegância sem recorrer a intervenções exageradas. A chave também está na consistência de cuidados diários, como hidratação, uso de filtro solar e uma boa alimentação”, afirma.





Já Fernanda Torres, premiada na principal categoria da noite, exibiu um visual de maquiagem leve e natural, um contraste com as tendências mais ousadas da indústria norte-americana. A atriz, que frequentemente compartilha momentos de cara limpa nas redes sociais, é uma defensora da beleza sem artificialismos.





Em diversas entrevistas, Fernanda Torres revelou que os cuidados com a pele incluem evitar a exposição solar direta, preferindo o uso de chapéus, além de manter uma rotina de hidratação constante. “A proteção solar, principalmente com barreiras físicas como chapéus, é uma das melhores formas de preservar a saúde da pele a longo prazo, além do uso de produtos para bloquear os raios ultravioletas. Muitas vezes, as pessoas subestimam a importância de se proteger adequadamente do sol, mas ele é responsável por grande parte do envelhecimento precoce e do surgimento de manchas”, diz Mayla Carbone.





A dermatologista reforça a relevância dessas influências, especialmente em um momento em que muitos jovens estão buscando reversões de harmonizações faciais. “Muitas pessoas estão percebendo que exageros podem levar a resultados artificiais e, em alguns casos, a óbito. Estamos vendo uma valorização maior das características naturais, o que é positivo para a saúde e a autoestima”, reforça.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia