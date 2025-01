Depois de uma temporada de tempo quente e seco, chega a estação chuvosa e, com ela, os alertas para as doenças sazonais como intoxicação alimentar, infecções respiratórias por fungos e problemas relacionados à pele, além das já conhecidas dengue e leptospirose. Hábitos simples de higiene, limpeza e atenção contribuem para que essas enfermidades não ganhem força e se tornem um problema de saúde pública.

A infectologista da Afya - empresa focada em educação e soluções para a prática médica no Brasil; - Raíssa de Moraes traz dicas práticas para que a população se previna e evite contratempos à saúde.



Intoxicação alimentar



Alimentos mal armazenados em locais suscetíveis às águas das chuvas, podem ser facilmente contaminados e levar a pessoa que os consumiu a uma série de problemas gastrointestinais. Por isso, ao alimentar-se em quiosques, barracas e espaços de rua, que estão mais expostos a essas condições, observar a cor, sabor e odor antes da ingestão do alimento é fundamental. A especialista explica que, mesmo em casa, a atenção à higienização dos alimentos e a forma de preparo são importantes.

“Lavar as mãos antes de se alimentar ou manusear alimentos, higienizar bem frutas e legumes e evitar alimentos crus ou mal-passados reduz a chance de se expor aos microorganismos que levam à intoxicação”, reforça.



Outras dicas compartilhadas por Raíssa são: “aqueça os alimentos apenas na hora do consumo e evite fazê-lo caso estejam em temperatura ambiente por muito tempo”.



Em geral, a intoxicação alimentar pode ser tratada em casa, sem uso de medicação, apenas com hidratação e alimentação leve. Porém, em caso de febre, dor abdominal, vômito e diarreia intensa, muco ou sangue nas fezes é necessário procurar atendimento médico.



Fungos



Assim como o tempo seco compromete o sistema respiratório, o excesso de umidade também não é favorável às pessoas. O acúmulo de umidade em ambientes fechados favorece a proliferação de fungos, que podem causar rinite, sinusite, conjuntivite e até infecções fúngicas mais graves em pessoas vulneráveis, como a histoplasmose.

“Para evitar essa proliferação é preciso ter atenção à limpeza da casa, deixar sempre o ambiente arejado, manter o banheiro ventilado, limpar com frequência os armários e impermeabilizar lajes e paredes. Se for, por exemplo, limpar telhado, um porão ou uma casa que está há muito tempo fechada, é importante usar os equipamentos de proteção adequados para não respirar a poeira que está ali há muito tempo parada”, esclarece a doutora.



Doenças de pele



A umidade do ar associada a temperaturas mais elevadas pode resultar em doenças de pele como a micose e outras irritações. “Em geral, essas irritações não geram um quadro clínico preocupante, porém é preciso cuidado e higiene para que as lesões não evoluam”, diz.

No caso de aparecimento de dermatites ou micoses é recomendável manter a pele limpa e hidratada, evitar roupas molhadas no corpo por muito tempo e não compartilhar objetos pessoais como toalhas e calçados. “A higiene regular ajuda a prevenir infecções cutâneas e evita a proliferação de fungos”, pontua Raíssa.



Dengue



Vale lembrar que o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, foi um grande desafio para toda a população, governo e comunidade médica em 2024. Até outubro, foram registrados 6,5 milhões de possíveis casos de dengue no Brasil, de acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. A combinação do calor, umidade e chuvas é ideal para proliferação do mosquito, portanto, é recomendada a atenção redobrada aos locais com água parada e à manutenção de objetos que acumulam água como garrafas, pneus e vasos de plantas.



“O combate ao mosquito é um cuidado constante e necessário. Além da prevenção para não permitir a reprodução das larvas, o uso de repelente e mosquiteiros é muito importante. Atenção se sentir os sintomas: febre alta, manchas vermelhas, dor muscular, dor de cabeça, no fundo dos olhos e perda de apetite, procure atendimento médico”, alerta a infectologista.



Vale lembrar que na persistência dos sintomas, é importante procurar atendimento médico e seguir as orientações do profissional para uma melhor recuperação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia