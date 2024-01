Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo, publicada em 2021, cerca de 46% dos brasileiros lavam carnes na pia da cozinha, 31% só higienizam as verduras com água corrente e 24% consomem carnes malcozidas. Esses hábitos aumentam o risco de infecções gastrointestinais causadas por bactérias presentes nos alimentos.

Para prevenir esses problemas, Stefan Cunha, infectologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, orienta sobre a correta higienização dos alimentos, desde o manuseio correto de carnes até a forma de lavar frutas e verduras, destacando a importância da conscientização sobre práticas seguras na cozinha.

1. Cozimento adequado de carnes

O intestino de animais consumidos em refeições, como porcos, gado e aves, abriga bactérias como Salmonella e Shigella. Ao lidar com carnes, Stefan enfatiza que lavá-las não é necessário, pois, além de espalhar bactérias em volta da pia, podendo ocasionar a contaminação cruzada, esses organismos já são destruídos ao atingir elevadas temperaturas no cozimento. O médico ainda destaca importância de não comer carnes semicozidas, uma vez que isso pode ser indicador que o alimento não foi preparado na temperatura ideal.

2. Higienização das frutas

No caso de frutas lisas, como peras e maçãs, o infectologista sugere simplesmente esfregá-las sob água corrente para remover possíveis contaminantes. Mas, com as frutas de casca, como melão, melancia ou mamão, é preciso ter mais cautela. A casca externa dessas frutas pode estar contaminada, e ao usar a faca, é possível levar as bactérias de fora para dentro do alimento. Recomenda-se, portanto, lavar bem a superfície dessas frutas antes de cortá-las.

3. Imersão em água sanitária para verduras enrugadas

Para garantir a eliminação de bactérias em verduras enrugadas, como alface, o infectologista recomenda mergulhar o alimento em uma solução de dois litros de água com uma colher de sopa de água sanitária (hipoclorito). Após esse processo, é importante enxaguar a verdura em água corrente para eliminar resíduos de água sanitária. O uso de vinagre não é recomendado devido à falta de estudos sobre a concentração ideal.

4. Evitar contaminação cruzada

A contaminação cruzada ocorre quando, por exemplo, a carne é cortada em uma superfície e depois, no mesmo lugar, verduras são preparadas sem limpar direito. As bactérias da carne podem passar para as verduras, contaminando-as. Por isso, segundo Stefan, é recomendado usar tábuas diferentes para carnes e verduras, evitando esse tipo de problema durante o preparo dos alimentos.

5. Cuidados com ovos e Salmonella

O médico explica que a presença da Salmonella nos ovos está relacionada ao intestino das aves. Quando as aves botam ovos próximos aos seus excrementos, a bactéria pode entrar através da casca. Para evitar isso, é essencial buscar granjas que mantenham boas práticas de higiene e limpeza, garantindo que os ovos sejam coletados rapidamente. Granjas bem cuidadas têm menos ovos contaminados.

Vale ressaltar que a Salmonella é sensível à temperatura, sendo destruída durante o cozimento adequado dos ovos. Contudo, o consumo de ovos malcozidos ou crus é desaconselhado como medida preventiva.