Os casos de intoxicação alimentar tendem a subir no verão porque o calor favorece a proliferação de microrganismos e a deterioração dos alimentos, como explica a coordenadora do curso de nutrição da Estácio Belo Horizonte, Viviane Lacerda: "Inúmeros agentes biológicos – vírus, bactérias, protozoários, vermes, fungos e toxinas microbianas – são capazes de contaminar a água e os alimentos. As bactérias são as que mais provocam intoxicações alimentares, a Clostridium prefringes e Escherichia coli são conhecidas por causar gastroenterite em humanos”.

Para evitar a ingestão de alimentos contaminados, a nutricionista orienta a higienizá-los de maneira adequada e manter as mãos limpas antes de manipulá-los e consumi-los: “Legumes, frutas e verduras cruas devem ser lavados em água corrente e imersos em solução clorada (1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água) por 15 minutos, e em seguida lavados novamente em água corrente para retirar os resíduos”, descreve.

Outro problema bastante comum é a contaminação cruzada, quando microrganismos patogênicos são transferidos de um alimento para outro: “Para que isso não aconteça, jamais utilize os mesmos utensílios em alimentos crus e cozidos sem que eles tenham sido higienizados. Descongele os alimentos dentro da geladeira e nunca congele comida que já foi descongelada. Não espere a comida esfriar para armazená-la na geladeira, pois as bactérias se proliferam rapidamente nessa faixa de temperatura. Além disso, evite o consumo de molhos caseiros, como maionese, carnes cruas ou malpassadas, e ovos com a gema crua”, pontua Viviane Lacerda.

Leia: Cardápio no verão: atenção ao que vai pôr no prato

Lavar o frango

Viviane Lacerda lembra que lavar frango e outras carnes na água antes de cozinhá-los traz um potencial risco à saúde, pois as bactérias contidas nas peças podem se disseminar para outras partes, como utensílios e mãos.

Entre as orientações da nutricionista Viviane Lacerda, ela alerta sobre jamais utilizar os mesmos utensílios em alimentos crus e cozidos sem que eles tenham sido higienizados e nunca congele comida que já foi descongelada RENATAGARbOCI

Na praia, a profissional recomenda a consumir em estabelecimentos limpos, que armazenam os alimentos de forma apropriada e refrigerados: “Se não houver uma barraca ou quiosque seguro, leve seu próprio lanche em uma bolsa térmica, deixe-a longe do sol, e tenha atenção quanto à durabilidade de cada comida. Prefira frutas, legumes e sanduíches sem maionese e armazene-os separadamente em recipientes”.

Dicas de lanches para driblar o calor

“Melancia, melão, laranja, uva, verduras no geral, abobrinha, chuchu e pepino ajudam a hidratar, mas não substituem a ingestão de água ao longo do dia. Sanduíches naturais, saladas acompanhadas de uma fonte de proteína (frango, peixes ou pastas de leguminosas, como grão de bico, leite e derivados e ovos), vitaminas ou pudim de chia com frutas. Por exemplo, um sanduíche com pão, patê de frango, feito com iogurte natural, folhas de alface, tomate e cenoura ralada. A vitamina, assim como o pudim de chia, pode ser feita com leite de vaca ou leite vegetal (coco, soja, amêndoa), com adição de uma ou duas frutas, além de uma fonte de fibras (linhaça, aveia, chia)”, indica Viviane Lacerda.

Leia: Descubra quais delícias de verão protegem crianças da desidratação

"Nas refeições principais (almoço e jantar), mantenha o tradicional arroz e feijão, acompanhados de muitos legumes e verduras, e claro, uma fonte de proteína. Acrescente frutas, sementes, oleaginosas – em quantidades moderadas, visto que são calóricas – e molhos que deixam as saladas mais nutritivas e atraentes. Contudo, evite molhos industrializados, pois contêm muitos aditivos e alto teor de sódio. Molho feito de azeite, iogurte, ervas e condimentos naturais traz um frescor, mas use com moderação”, recomenda a nutricionista.