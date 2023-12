Manter uma alimentação balanceada pode ser mais simples e saboroso do que parece. De acordo com especialistas, é possível realizar uma reeducação alimentar com uma dieta equilibrada. Porém, a mudança deve ser gradativa, reformulando a rotina com novos padrões.

De acordo com a supervisora de nutrição do São Cristóvão Saúde, Cintya Bassi, “hábitos alimentares equilibrados não excluem nenhum alimento. Porém, é importante que 80% das refeições sejam baseadas em alimentos naturais, frescos e saudáveis. Nos 20% restantes, podemos encaixar nossas preferências, seja um chocolate, bolo ou pizza, sempre lembrando de respeitar a saciedade e evitar o exagero”.

Desafios

Quebrar hábitos exige disciplina e rotina, o que nem sempre é confortável. “Precisa ser uma decisão, pois se quiser contar apenas com a vontade ou motivação para perder peso e ganhar qualidade de vida, as chances de desistência são grandes”, ressalta a especialista.



Dentre os principais desafios acompanhados por nutricionistas, estão os alimentos processados e industrializados que, além de agradarem ao paladar de muitos, são práticos e de fácil acesso. “Porém, são bastante calóricos e contêm muitos ingredientes que prejudicam a saúde”, sinaliza a nutricionista.

Com um acompanhamento nutricional, é definido um planejamento alimentar saudável que inclui nutrientes fundamentais ao bem-estar físico e mental, atendendo necessidades individuais e com cronograma personalizado. "Consulte uma nutricionista para definir horário de refeições, pausas para lanche, considerando seus intervalos. Assim, sua rotina ficará organizada e sem deficiência de nenhum nutriente, que possa acarretar em outras complicações", ensina.