O fim de ano é um momento de celebração. É tempo de renovar esperanças para dias melhores. Muita gente prefere a badalação, enquanto outros buscam um clima de tranquilidade e paz entre a família. Para que tudo saia bem, seguir algumas dicas é importante para ter uma comemoração divertida e, ao mesmo tempo, segura.



Principalmente em caso de famílias numerosas, a virada do calendário é quando todos se encontram, em algumas situações um compromisso que pode até não ser tão desejado assim - é quando acontecem as discussões e as desavenças vêm à tona. Ao se deparar com um cenário assim, uma boa opção para evitar transtornos pode ser passar o Ano Novo com o círculo de relações mais próximo - e não há nada de mal em escolher fazer isso.



Procurar um destino sossegado, longe das grandes festas, é uma pedida para se divertir na virada. Se a viagem é na companhia de outros familiares e amigos, é indicado selecionar uma lugar que seja proveitoso e interessante para todos. Perto de Belo Horizonte, por exemplo, é fácil encontrar cachoeiras e trilhas ecológicas, ou locais para vivenciar a atmosfera histórica e cultural comum em muitas cidades do interior mineiro.



Com muita ou pouca gente ao lado, planejar a viagem para que todos aproveitem e fiquem bem acomodados também é importante. Ao escolher a hospedagem, é fundamental considerar quantas pessoas há no grupo, o que é ainda uma forma de quantificar a comida, as bebidas e outros itens que forem necessários.



Quando tem crianças e adolescentes, uma ideia é levar jogos para que a família desfrute junta. Jogos de tabuleiro são diversão garantida. Mesmo que haja muito mais para se fazer, acontecerão momentos de ficar em casa, para descansar, curtir a folga ou se, por acaso, chover.



Se a ideia é pegar a estrada, a primeira recomendação é preparar tudo com antecedência. Se a viagem for de carro, fazer uma revisão do veículo é essencial.



Festas



Seja em casa, chácaras, salões ou na mesmo na rua, quando a programação para a virada do ano é uma boa festança, é imprescindível contratar um serviço de segurança - os convidados precisam estar seguros. Empresas especializadas em segurança estão aptas a oferecer proteção com excelência, o que leva em conta casos de roubos, riscos com equipamentos ou outros atos de violência.



Profissionais de segurança também controlam o perímetro contra invasões externas, assegurando que apenas pessoas autorizadas acessem o evento. Os seguranças são responsáveis ainda pela revista na entrada das festas e observam o desenrolar do evento, identificando atitudes impróprias ou até ilegais.



Caso seja uma possibilidade, equipes de saúde maiores podem ser contratadas, mas uma boa opção para cuidar da segurança também são os brigadistas, que podem, além de responder pela segurança, atuar com primeiros socorros, além de combate a possíveis incêndios e evacuação de espaços.



Outro passo é contratar fornecedores de confiança, responsáveis por equipamentos, alimentos e insumos, que garantam a procedência de produtos.



Há que se ter atenção ao que pode acontecer no ambiente geralmente regado a bebidas alcoólicas. A área da piscina deve ser observada para evitar que pessoas alcoolizadas ou que não sabem nadar se afoguem. A parte do bar também deve ser monitorada - é mais indicado que bebidas sejam oferecidas em copos de plástico.



Quando o jantar for servido, mais cuidado. É importante acompanhar crianças caso queiram se servir, evitando riscos de queimaduras na mesa do bufê. Objetos cortantes, como facas, devem ser retirados quando o jantar acabar, prevenindo adversidades.



Sinalizações de emergência são outro item que não pode ficar de fora nas festas - em locais abertos ou fechados, placas, imagens e luzes podem até mesmo salvar vidas ao ensinar como proceder diante de uma situação de perigo. Extintores de incêndio estão na lista das mais importantes ferramentas de segurança e, para cada tipo de evento, há um modelo adequado, o que precisa ser considerado.



Na hora que os fogos de artifícios tomam o céu ao badalar da meia-noite, a segurança deve estar em primeiro lugar. O ideal é que o manuseio fique por conta de profissionais capacitados, o que muitas vezes não acontece, ocasionando acidentes. É indicado montar uma estrutura que proteja todos quando o espetáculo de pirotecnia começar. Rojões, fogos e qualquer artefato inflamável devem ser acendidos em lugares abertos, já que podem causar incêndios de grandes proporções. Os produtos devem também estar longe do alcance de crianças.