Resistir as tentações da ceia de Natal e Ano Novo é uma missão quase que impossível. Os pratos e sobremesas parecem saltar aos olhos, e com uma grande variedade dessas guloseimas na mesa, o resultado muitas vezes acaba sendo o exagero na hora de saborear a refeição.

Entretanto, passados os excessos, é muito importante manter o foco na saúde e no reequilíbrio do corpo. “Os excessos alimentares durante as festividades podem contribuir significativamente para o ganho de peso e retenção de líquidos”, diz a nutricionista Ramiele Calmon.

A especialista também explica, que “o consumo elevado de alimentos ricos em calorias, açúcares e gorduras saturadas, típicos dessa época, pode levar a um desequilíbrio energético. Além disso, a combinação de refeições volumosas e a redução de atividade física, podem favorecer o acúmulo de gordura corporal”, afirma Ramiele.

Nessa tarefa de reequilibrar o funcionamento do corpo pós-festa, os chás são excelentes aliados. A seguir, Ramiele listou cinco chás para auxiliar na detoxificação.



1. Boldo-Baiano

Estimula a secreção de enzimas digestivas e possui ação antioxidante e detoxificante no fígado, auxiliando na eliminação de toxinas.

Modo de usar: infusão de três gramas das folhas em 150 ml de água. Tomar três xícaras ao dia.



2. Alcachofra

É indicada por estimular a secreção de bile, melhorando a digestão, principalmente de gorduras.

Modo de usar: infusão de uma a duas gramas das folhas em 150 ml de água. Tomar antes das refeições ricas em gorduras.



3. Espinheira Santa

Reduz a produção de ácido estomacal impedindo o dano a mucosa gástrica, além de reduzir o refluxo, azia e dor estomacal.

Modo de usar: decocção (ferver junto), de uma a três gramas de suas folhas em 150 ml de água. Tomar antes das refeições três vezes ao dia.

4. Capim-Santo/Capim-Cidreira/Capim-Limão

Otimiza o processo digestivo e reduz a distensão abdominal. É uma ótima opção para quem possui síndrome do intestino irritável.

Modo de usar: infusão de um a três gramas das folhas em 150 ml de água. Tomar duas xícaras ao dia.



5. Carqueja

Auxilia na má digestão e detoxificação hepática, e possui ação diurética.

Modo de usar: infusão de duas gramas e meia das partes aéreas em 150 ml de água. Tomar duas xícaras ao dia.