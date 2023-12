Com as festas de fim de ano , muitas pessoas se deparam com o desafio de conciliar as celebrações repletas de banquetes e guloseimas com a manutenção de uma rotina saudável. O Correio conversou com especialistas que mostram que com planejamento e equilíbrio, é possível conciliar a alegria das festividades com metas de hábitos saudáveis realistas a fim de promover saúde e bem-estar.



A profissional de educação física e sócia do Studio Integrado Mormaii Fitness, Fernanda Santos, lembra da importância de reconhecer o esforço dedicado ao longo do ano para uma rotina saudável, mas incentiva a vivência das confraternizações sem exageros. “Você trabalhou duro o ano inteiro, então permita-se viver este momento, mas lembre-se que ele acaba. Como tudo na vida, não precisa ter exageros, seja na bebida ou na comilança”, sugere Fernanda.



Para manter uma rotina ativa nas férias e ao longo das comemorações de fim de ano, a educadora física sugere estabelecer metas mais realistas a serem cumpridas. “Acho importante escolher atividades pelas quais tenha interesse, para que se mantenha uma rotina de atividade físicas, mas de forma leve. Entre as opções, pode dançar, caminhar no parque ou na praia, e até mesmo manter uma rotina de musculação e treinos mais tradicionais, o importante é manter o corpo ativo para ter uma sequência no trabalho e dedicação que teve ao longo do ano. Isso vai ajudar a amenizar os impactos das comemorações”, esclarece.



Para a nutricionista clínica funcional Paloma Mares, é preciso entender que as festas de fim de ano, assim como outras datas comemorativas, são equivalentes a apenas 20% da nossa rotina. “Essas datas comemorativas são como se fosse o off, a refeição livre, um momento livre e isso não deve ser a regra do estilo de vida e nem da forma de viver”, alerta Paloma.



Desta forma, nos outros 80-90% é importante manter hábitos saudáveis, como praticar atividade física regularmente, beber água, consumir frutas, vegetais e proteínas magras, além de garantir uma boa rotina de sono.

Corpo em movimento



Paloma sugere organizar as refeições do dia para manter um equilíbrio nas datas festivas. “Uma forma de manter uma rotina saudável é guardar os momentos off de alimentação que teria para esses momentos de confraternização e organizar o restante do dia com uma alimentação mais balanceada. É importante não deixar de fazer atividade física só porque vai errar à noite, porque mesma que vai errar, isso ameniza o erro e o dano, mantendo o corpo em movimento, com o gasto energético elevado, para quando entrar novas calorias das confraternizações, ela não acabar inflamando e inchando o nosso corpo”, sugere Paloma.



A nutricionista lembra ainda que um hábito bom puxa o outro. “Quando você está se exercitando e está em uma rotina de alimentação melhor, isso te conscientiza no momento do erro, por isso a importância em praticar atividade física, beber uma quantidade de água adequada, que seria 35ml por quilo de peso e uma dica que gosto de dar é de a cada uma hora e meia quando for tomar água, usar a regra dos 12 goles, então toda vez que for beber água, tomar 12 goles, isso equivale a uns 400ml e vai deixar a pessoa hidratada e ajudar a nos inchaços e a desintoxicar o organismo, além de ser uma forma de controlar o apetite”, conta Paloma.



A profissional alerta ainda para a conscientização em relação aos alimentos nas confraternizações, lembrando que não há necessidade de comer tudo que está na mesa em grande quantidade, e sim escolher alimentos que vão valer a pena ser consumidos, ao invés de apenas comer por comer. “Pegue alimentos que você sabe que vai gostar, modere porções, tente comer uma boa porção de proteína na hora da ceia porque isso vai saciar bastante, faça um prato colorido, tenta colocar salada, manter os bons hábitos e errar onde vale a pena, como em um docinho ou uma sobremesa por exemplo, mas sem exagerar para que isso não seja ruim para o organismo”.



Para o dia seguinte às festas, Paloma enfatiza cuidar da digestão e desintoxicação do corpo. Frutas, vegetais, exercícios aeróbicos e chás digestivos são aliados nesse processo. A nutricionista destaca a importância de retornar à rotina o mais rápido possível, sem recorrer a compensações extremas. Manter uma rotina saudável ao longo do ano é a chave para desfrutar das celebrações sem comprometer nossa saúde e bem-estar.