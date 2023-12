O álcool tem efeitos significativos no organismo, especialmente quando combinado com alimentos gordurosos

Amigo oculto, confraternização da firma, reencontro com amigos, Réveillon... As festas de final de ano são marcadas por momentos de alegria, reuniões e, é claro, celebrações regadas a comida e bebida. No entanto, o excesso de álcool misturado a comidas mais gordurosas pode transformar a festa em uma experiência desagradável no dia seguinte.

Felipe Saint Clair, coordenador médico da Klini Saúde, dá dicas para tornar suas celebrações mais leves, saudáveis e sem aquela dor de cabeça no pós-festa.



O impacto do álcool no corpo



Petiscos, drinques e excesso. A mistura pode transformar-se em uma ressaca, além de desconfortos no estômago, como náuseas, vômitos e a tão conhecida dor de cabeça. “O álcool tem efeitos significativos no organismo, especialmente quando combinado com alimentos gordurosos. Essa combinação pode sobrecarregar o fígado e levar a problemas digestivos”, explica Felipe.

Além disso, ele complementa dizendo que o fato de aumentar a vontade de ir ao banheiro, não quer dizer que esteja hidratado, muito pelo contrário. “O excesso de bebida alcoólica aumenta, em um primeiro momento, a vontade de urinar e, em alguns casos, a quantidade de suor. Isso impacta em perdas significativas de sais minerais. Por isso é imprescindível repor com muita água, água de coco e isotônicos”.



Hidratação sempre



Se você faz parte do time que não dispensa as bebidas alcoólicas o segredo é beber água antes, durante e depois do consumo. “Além da hidratação com água é importante ingerir carboidrato e fibras. Se puder, trocar o pastelzinho por um petisco assado, acompanhado de uma salada, vai diminuir os efeitos da ressaca”, alerta o especialista que reforça que ficar sem comer não é uma boa tática:

“Ingerir álcool de estômago vazio, aumenta a absorção rápida do álcool, potencializando seus efeitos negativos”.



Bebeu muito, o que não fazer no dia seguinte?



“Café sem açúcar não ameniza dor de cabeça e o uso de remédios para dor de cabeça sem prescrição também não é uma boa opção. Evite molhos branco e vermelho, queijos amarelos, frituras, leite e carne vermelha após a ingestão de álcool, isso porque o pH do sangue fica mais ácido, então é recomendável evitar todos os alimentos ácidos e gordurosos. Se você não conseguiu evitar a ressaca, a recomendação é repouso e a ingestão de água, água de coco e sucos naturais”, diz Felipe.

Felipe Saint Clair aproveita para compartilhar cinco dicas essenciais para o dia seguinte à festa, confira:



1. Hidratação é fundamental: "Reidrate o corpo com água, sucos naturais ou bebidas isotônicas para compensar a desidratação causada pelo álcool."

2. Refeições leves: "Opte por refeições leves e de fácil digestão para ajudar na recuperação do sistema digestivo."

3. Evitar cafeína em excesso: "Embora muitos busquem cafeína para se recuperar, o excesso pode piorar a desidratação. Consuma com moderação."

4. Descanso adequado: "Permita que o corpo descanse para facilitar a recuperação completa."

5. Atenção aos sinais de emergência: "Se os sintomas persistirem ou se agravarem, procure ajuda médica. Nunca subestime a gravidade de uma ressaca intensa."