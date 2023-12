Os brasileiros aumentaram o consumo de sal e hoje cada pessoa ingere, em média, 12 gramas de sal por dia – quase o triplo dos 5 gramas recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), de acordo com dados da Fiocruz. O uso do sal está relacionado ao aumento de doenças cardiovasculares e à hipertensão arterial, uma das principais causadoras da doença renal, que provoca pelo menos 2,4 milhões de óbitos por ano e é a 11ª causa de morte global e vem crescendo drasticamente.



Nas últimas duas décadas, o Brasil viu o número de pessoas com doença renal crônica triplicar. Hoje mais de 150 mil cidadãos fazem diálise no país e estima-se que pelo menos 25 mil deles morram por ano por conta de outras complicações que o paciente renal pode ser acometido. Uma das principais maneiras de se prevenir é, exatamente, maneirar no consumo de sal.



“Uma das maneiras mais eficazes e de baixo custo de se prevenir com relação à hipertensão arterial e as complicações dela, como a doença renal, é diminuindo a ingestão de sal de cozinha. Aliado à prática de exercícios físicos e alimentação balanceada, isso deve ser encarado como um bom hábito e não um sacrifício. A redução do sal na alimentação tem potencial para diminuir uma grande fração de mortes prematuras e aumentar a expectativa de vida saudável na população brasileira”, afirma Ana Beatriz Barra, médica nefrologista e diretora médica da Fresenius Medical Care.



De acordo com a nutricionista da Fresenius, Raquel Carreiro, no fim de ano, as pessoas aumentam a ingestão de alimentos com muito sódio: “Devemos ter atenção na hora de comprar as aves e evitar as versões que já vêm temperadas da fábrica, como chester, peru e pernil. Dessalgar bem o bacalhau. Quando preparamos o tempero caseiro, podemos controlar a quantidade de sal e utilizar outras ervas e especiarias naturais. O tender, que é uma carne suína processada, tem quantidade elevada de sódio e conservantes em sua composição, devendo ser consumido com moderação", diz.

O sal, também é utilizado em outras preparações principalmente na farofa e como agravante, ainda utiliza-se a manteiga nesse preparo. Uma dica para tornar essa receita mais equilibrada, seria utilizar uma manteiga sem sal ou então, moderar na adição do sal. Vale lembrar, que o sódio está presente em muitos produtos industrializados, mesmo que esses não tenham sabor salgado.

Sal em bolos, doces, sorvetes, sucos e refrigerantes

"Ele está presente inclusive em alguns bolos, doces, sorvetes, refrigerantes e sucos industrializados. Por isso, é importante sempre checar a tabela nutricional do alimento, para analisar a quantidade de sódio na porção. O uso abusivo de álcool, que tem um alto poder diurético, ou seja, faz a pessoa expelir mais líquido do que o de costume, pode prejudicar e causar ainda mais desidratação. O consumo excessivo de preparações ricas em sódio aliado ao consumo de bebidas alcoólicas, pode promover quadros de desidratação, aumento da pressão arterial e se essa situação for rotineira, pode prejudicar o bom funcionamento dos rins”, alerta Raquel Carreiro.



E a percepção sobre o consumo elevado de sal é baixa entre os brasileiros: apenas 14,2% dos adultos se referiram a seu consumo como alto. Apenas pouco mais de 2%, de fato, consomem menos sal do que o recomendado.



“A relação da hipertensão e do diabetes com os rins é tão direta, que portadores dessas comorbidades devem fazer acompanhamento anual com o médico. Exames simples como a dosagem dos níveis de creatinina no sangue e o exame de urina são muito importantes para avaliar a saúde renal e seus fatores de risco, além de indicar a necessidade de ajustes na dieta dos pacientes para evitar complicações no futuro”, explica Ana Beatriz Barra.

Receitas mais saudáveis para o Natal

Salada de lentilhas com cebola caramelizada

Ingredientes

500 g de lentilha (2 ½ xícaras) • 3 cebolas • 2 colheres (sopa) de azeite • 1 pitada de sal • 5 dentes de alho • 1 pitada de açúcar • ½ xícara (chá) de hortelã • ¼ de xícara (chá) de salsinha • Folhas de salsinha a gosto para servir • Folhas de hortelã a gosto para servir.

Modo de preparo

Descasque e corte as cebolas em meias-luas finas de 0,5 cm. Lave, seque e pique grosseiramente as folhas de salsinha e hortelã. Reserve. Leve uma frigideira grande ao fogo médio para aquecer. Regue com o azeite, adicione a cebola e tempere com uma pitada de sal e de açúcar. Deixe cozinhar, mexendo de vez em quando, por cerca de 30 minutos, até as cebolas caramelizarem. Atenção: caso as cebolas comecem a queimar, abaixe o fogo e regue com uma colherada de água para dissolver os queimadinhos. Numa panela grande, refogue o alho, o sal e o azeite. Acrescente a lentilha e mexa bem. Cubra com água e deixe cozinhar até que o grão esteja al dente. Acrescente a cebola caramelizada e as ervas picadas, misturando-as delicadamente. Sirva em temperatura ambiente ou mantenha na geladeira até a hora de servir. Decore com folhas de salsinha e hortelã.

Dica da nutricionista: A lentilha é uma ótima fonte de proteínas, vitaminas e minerais, sobretudo para o paciente renal crônico. Esses nutrientes são fundamentais para a saúde da pele, dos cabelos e dos ossos, bem como para a formação dos anticorpos, ajudando, assim, no fortalecimento da imunidade. Além disso, a lentilha é bem versátil, podendo ser utilizada em várias receitas e ser preparada de diversas maneiras.

Farofa de ovos

Ingredientes

6 colheres de sopa de farinha de mandioca torrada • 2 colheres de sopa de farelo de trigo • 2 colheres de sopa de gérmen de trigo • 2 colheres de sopa de manteiga • ½ cebola em cubos • 4 dentes de alho • 4 ovos • Salsa e cebolinha à vontade • Azeite extravirgem a gosto



Modo de preparo

Refogue a cebola e o alho na manteiga. Acrescente os ovos e mexa até que fiquem na consistência de ovos mexidos. Acrescente a salsa, cebolinha e misture o restante dos ingredientes. Mexa bem até dourar.

DICA DA NUTRI - Essa farofa é uma opção muito saborosa, além de ser rica em fibras, substâncias importantes para o bom funcionamento do intestino. Ajuda no aumento da imunidade, no controle dos níveis de gordura e glicose no sangue, além de garantir maior saciedade entre as refeições.

Frango assado ao molho de ervas

Ingredientes

2 frangos • Orégano • Manjericão • Alecrim • Tomilho • Pimenta-do-reino • Sal • Alho a gosto • Azeite



Modo de preparo

Tempere os frangos com as ervas e os temperos e o azeite e deixe marinar por 10 horas. Asse-os em forno pré-aquecido a 180 graus até que fiquem dourados.



Dica da nutricionista: Usar temperos naturais para temperar as aves é uma excelente estratégia para ajudar no controle da ingestão de sódio e, dessa forma, controlar a pressão arterial e o acúmulo de líquido entre as diálises (no caso de pacientes renais). As ervas utilizadas possuem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que ajudam na saúde dos vasos sanguíneos e na boa circulação do sangue.

Molho de abacaxi

Ingredientes

1 abacaxi • ¼ de xícara (chá) de vinho branco • ½ cebola • 1 colher (sopa) de farinha de trigo • 1 ½ colher (sopa) de mel • 1 folha de louro • Sal e pimenta-do-reino moída na hora

Modo de preparo

Descasque e pique fina a cebola. Descasque e corte o abacaxi em cubos médios. Transfira os cubos de abacaxi para o copo do liquidificador e bata até ficar liso. Sobre uma tigela, passe o suco por uma peneira - aperte a polpa com as costas de uma colher para extrair todo o caldo. Reserve. Numa panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo. Assim que derreter, adicione a cebola e tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Refogue por cerca de 5 minutos até ficar bem murcha. Acrescente o mel e misture bem. Regue com o vinho, misture e deixe cozinhar até secar. Polvilhe a farinha e mexa bem por cerca de 3 minutos, até ficar parecendo uma cola - essa mistura vai engrossar o molho. Retire a panela do fogo e regue com cerca de ½ xícara (chá) do suco de abacaxi. Misture bem com um batedor de arame para dissolver todos os grumos de farinha. Acrescente mais um pouco do suco e mexa novamente, até ficar liso. É importante adicionar o suco aos poucos para o molho não empelotar. Adicione o restante do suco de abacaxi e junte a folha de louro. Misture e leve a panela de volta ao fogo baixo. Tampe e deixe cozinhar por mais 20 minutos - mexa de vez em quando para não grudar no fundo. Desligue o fogo, prove e acerte o sal e a pimenta-do-reino. Transfira para um recipiente e sirva a seguir para acompanhar o assado de sua preferência.

Dica da nutricionista: Usar molhos naturais para acompanhar as carnes é uma excelente forma de conferir mais sabor ao seu prato sem abrir mão da saúde. Molhos artificiais e industrializados, podem conter aditivos, conservantes e sódio em excesso. Então, nada melhor do que fazer a sua própria receita.

Rabanada

Ingredientes

3 pães franceses amanhecidos • 1 xícara de chá de leite • 1 colher de chá de extrato de baunilha • 2 colheres de sopa de açúcar (ou adoçante culinário em pó forno e fogão) • 2 ovos • 1 colher de sopa de canela em pó • 1 colher de sopa de açúcar (ou adoçante culinário em pó, para untar as rabanadas)

Modo de preparo

Fatie os pães com a faca inclinada na diagonal. Misture o leite, as 2 colheres de açúcar (ou adoçante culinário em pó forno e fogão) e o extrato de baunilha. Molhe as fatias de pão nessa mistura. Bata as claras em neve e depois acrescente as gemas, uma de cada vez. Passe as fatias de pão molhado nas claras batidas e leve para grelhar em frigideira untada com manteiga ou óleo de coco (obs.: não é necessário fritar em imersão). Após dourar dos dois lados, passe as rabanadas ainda quentes em uma mistura de canela e açúcar (ou adoçante culinário em pó forno e fogão). Obs.: Você também pode assar as suas rabanadas em forno alto a 250º por 30 minutos, virando as fatias na metade do tempo. Dica: Para deixar a sua rabanada mais saudável, você pode usar a baguete integral no lugar do pão francês.

Essa rabanada é uma delícia e pode ser consumida também por diabéticos. Sua composição não leva muito açúcar. Além disso, ela pode ser preparada com adoçante culinário. Como não é frita em imersão no óleo, ela fica bem leve e sequinha.

