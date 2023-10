açúcar de cana

açúcar de beterraba

açúcares de outras fontes

mel

melaço

melado

rapadura

caldo de cana

extrato de malte

sacarose

glicose

frutose

lactose

dextrose

açúcar invertido

xaropes

maltodextrinas

Ao pensar em pedras nos rins, uma das condições de saúde mais temidas por causar dor, é normal pensar no sal como um vilão. Mas outro pó branco bem conhecido está na rota dos alimentos que predispõem o aparecimento de cálculo renal. “Quando o cálculo está localizado dentro dos rins, o paciente pode não apresentar sintoma nenhum e o diagnóstico ser feito por acaso, por meio de um exame de imagem abdominal como ultrassom ou tomografia. Quando ele sai do rim e obstrui o canal urinário (ureter), ocorre a famosa cólica renal, um quadro de dor lombar intensa, de início súbito, com irradiação para a região lateral do abdome e frequentemente para a região genital", explica a médica nefrologista Caroline Reigada, especialista em medicina interna pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e em nefrologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.Caroline Reigada explica que existem vários tipos de cálculo renal e o sal em excesso é, sim, um vilão: "Mas o consumo demasiado de açúcar também está relacionado ao desenvolvimento de pedras nos rins”. Um estudo recente mostrou que uma dieta rica em açúcares adicionados pode predispor as pessoas a desenvolver pedras nos rins, aumentando o risco em média em 39%: “Aqueles que consumiram 25% ou mais de suas calorias diárias de açúcares adicionados tiveram uma chance 88% maior de cálculos renais em comparação com aqueles que mantiveram sua ingestão de açúcar adicionado a menos de 5% de suas calorias diárias”, diz a nefrologista.Açúcares adicionados são descritos como aqueles acrescentados durante a preparação de alimentos e bebidas e há uma infinidade deles para ficar de olho nos rótulos: