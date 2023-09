683

Em agosto, Payne anunciou, em suas redes sociais, o cancelamento da turnê na América do Sul após ser hospitalizado com uma infecção nos rins Redes Sociais/ Reprodução

O cantor Liam Payne, ex- integrante da banda One Direction, foi hospitalizado na Itália, nessa quarta-feira (13/9). Ele estava de férias com a namorada, Kate Cassidy, mas enfrenta uma grave infecção renal. A doença o levou a adiar sua turnê na América Latina e cancelar seu show no The Town, festival que aconteceu em São Paulo, no Autódromo de Interlagos.





Ao jornal The Sun, uma fonte disse que o ator "está mal, mas finalmente os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo." A fonte ainda disse também que o cantor não deve sair da internação pelos próximos seis dias.



Em agosto, Payne, de 30 anos, anunciou em suas redes sociais o cancelamento da turnê na América do Sul após ser hospitalizado com uma infecção nos rins. "Começamos os ensaios, e fui aconselhado sobre esse não ser o melhor momento para estar na estrada, enquanto me recupero", disse o cantor britânico nas redes sociais. "Vamos ter que remarcar [a turnê]."

A infecção inicia-se, geralmente, com calafrios repentinos, febre, dor lombar em qualquer um dos lados, náuseas e vômitos. Confira 7 sintomas da doença e hábitos pra preveni-la: