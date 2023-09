683

Segundo Eliezer, a cirurgia foi feita devido a um desequilíbrio hormonal Redes Sociais/ Instagram



Eliezer impressionou internautas ao mostrar o resultado da ginecomastia, para reduzir as mamas, e da lipoaspiração que fez em agosto. "Tive retorno hoje para ver o antes e depois e olha a diferença. 20 dias atrás estava assim e olha hoje. 6,6 litros a menos. Diferença gritante", disse. Segundo ele, a cirurgia foi feita devido a um desequilíbrio hormonal que sempre teve, mas que se acentuou durante a gravidez de Viih Tube.

"Na gestação, eu sai da casa dos 90 quilos e fui para quase 106 quilos (de janeiro a abril), o que acabou piorando muito o meu grau de ginecomastia, que é uma condição que eu sempre tive, inclusive meu pai quando eu era mais novo, operou também", disse ele na época.





O casal agora planeja um segundo filho, cinco meses após o nascimento de Lua. Ele já disse que se programam para terem outro bebê daqui há cinco meses.



Leia também: Cresce a procura de cirurgias plásticas por homens, diz SBCP



O plano de Viih Tube de viver mais uma gestação foi assunto da conversa do F5 com a influenciadora no último domingo (3/9) no The Town. Ela revelou que quer engravidar mais uma vez e, depois, adotar uma criança.