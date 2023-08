Ontem (30), o ex-BBB Eliezer, pai da pequena Lua e companheiro de Viih Tube, postou nos stories do Instagram que realizou a cirurgia de Ginecomastia:“Tirei 350 ml de gordura de cada mama”, escreveu na rede social.

Segundo o presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, Diovane Ruaro, a ginecomastia é realizado quando há o crescimento excessivo das glândulas mamárias em homens, resultando em uma aparência semelhante aos da mama feminina. Alguns homens optam por realizar o procedimento devido a autoestima e confiança, as quais impactam diretamente o psicológico e emocional dos indivíduos.





De acordo com Ruaro, os sintomas mais comuns da ginecomastia incluem aumento do tecido mamário, sensibilidade nos seios e, às vezes, dor. A condição pode ser unilateral ou afetar ambos os lados do peito.