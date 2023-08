683

As preocupações sobre o uso indevido de testosterona são altas e é necessária muita cautela Freepik

A terapia de reposição de testosterona é segura para homens que têm o hormônio em níveis baixos no sangue associado a doenças cardíacas, sugere um novo estudo. Mas os médicos alertam que o tratamento popular não é um "tônico antienvelhecimento".





A pesquisa, publicada no The New England Journal of Medicine, descobriu que ataques cardíacos, derrames e outros problemas cardíacos importantes não eram mais comuns entre aqueles que usavam testosterona gel do que aqueles que usavam um placebo.Isso significa que o gel também é seguro para homens sem problemas cardiovasculares que têm baixa testosterona sanguínea, segundo o cardiologista da Cleveland Clinic e autor sênior do estudo, Steven Nissen.No entanto, ele ressaltou que isso não significa que o tratamento deva ser usado por homens sem testosterona baixa - uma condição também conhecida como hipogonadismo, medida pelos níveis do hormônio sexual no sangue."O que mostramos aqui é que, para um grupo muito específico de homens, a testosterona pode ser administrada com segurança", diz Nissen. "Mas não deve ser administrado como um tônico antienvelhecimento para uso generalizado em homens que estão envelhecendo".Mais de 5mil homens com idades entre 45 e 80 anos em 316 locais de teste nos Estados Unidos foram designados aleatoriamente para receber o gel de testosterona ou o placebo, que esfregaram na pele diariamente por uma média de 22 meses. Grandes eventos cardíacos ocorreram em 182 pacientes no grupo de testosterona e 190 pacientes no grupo de placebo.O grupo de testosterona teve uma maior incidência de problemas menos graves, como fibrilação atrial, lesão renal aguda e problemas de coágulos sanguíneos nas veias.O estudo ajuda a resolver uma lacuna de compreensão sobre como o tratamento com testosterona afeta os resultados cardiovasculares para homens com baixa testosterona, pontua o cardiologista da Universidade da Califórnia-San Francisco, Alan Baik.O tratamento de baixa testosterona tem sido um grande negócio por muitos anos, em parte impulsionado por anúncios de pílulas, adesivos, géis e injeções. Sites e clínicas on-line em todo o país oferecem o tratamento, e muitos vinculam a baixa testosterona a problemas comuns, como fadiga e ganho de peso.Nissen reforça que, embora a baixa testosterona seja um distúrbio muito comum, os homens idosos também querem se sentir como se tivessem 18 anos novamente e "ter o desempenho sexual que tinham quando eram jovens".Porém, ainda de acordo com ele, o tratamento não deve ser usado por fisiculturistas e por atletas. As preocupações sobre o uso indevido de testosterona são altas e é necessária muita cautela.