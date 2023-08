SIGA NO

683

Imagem dos pais: os homens estão deixando os velhos preconceitos de lado e dando lugar à vaidade e ao bem-estar Bob Dmyt/Pixabay





Os homens estão deixando os velhos preconceitos de lado e dando lugar à vaidade e ao bem-estar, é o que revela a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ao apresentar dados que demonstram que houve um salto de 5% para 30% de procura por esse tipo de procedimento pelo público masculino.













Leia: Transplante capilar: como funciona o procedimento em homens e mulheres. Segundo os cirurgiões plásticos consultados, são três os principais fatores que estimulam essa procura em um espaço tão curto de tempo: primeiramente, os homens modernos são mais vaidosos e estão mais preocupados em manter hábitos saudáveis e melhorar sua qualidade de vida; a superexposição às redes sociais também impõem padrões de beleza cada vez mais inalcançáveis, utilizando, inclusive, ferramentas digitais para melhorar fotos e imagens; por fim, a pandemia de COVID-19 levou muita gente ao aumento de peso, o que fez com muitas pessoas recorressem aos cirurgiões plásticos.





Lipo HD

Atualmente, a lipo HD, também conhecida como lipoaspiração de alta definição, é o segundo procedimento mais buscado pelos homens. Além de remover a gordura corporal, como na lipo tradicional, esse novo procedimento estimula o desenvolvimento dos músculos, harmonizando o corpo do paciente e formando os tão desejados “gominhos” no abdômen.





Leandro Faustino, cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, revela que 20% a 30% de seus pacientes são homens, e a maior parte dos pacientes são jovens, com idades entre 25 e 40 anos.





“Os homens estão cuidando cada vez mais do corpo e da aparência. Eles não procuram mais a cirurgia somente para uma eventual correção como antigamente, mas sim para se sentir melhor consigo mesmo. Acredito que essa quebra de paradigma é muito saudável, pois leva o paciente a se cuidar melhor também fora do centro cirúrgico, com o aumento da atividade física e melhora da alimentação.”, afirma Leandro Faustino.





Implante Capilar

“Restaurar o cabelo é uma das melhores maneiras de restabelecer a autoestima de um homem de qualquer idade ”, sentencia o médico Henrique Radwanski, cirurgião plástico responsável pelo capítulo de transplante capilar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.



A demanda pelo procedimento no Brasil é uma das maiores do mundo, porém, apesar da alta procura vista atualmente, o procedimento sempre foi estigmatizado, devido ao uso de técnicas ultrapassadas que deixavam o cabelo com um aspecto artificial.





A adoção de técnicas mais modernas, como a fio a fio, cujos cabelos implantados são retirados da parte de trás da cabeça do paciente, trazem resultados mais naturais, minando a resistência que alguns homens ainda tinham em relação ao procedimento.

Os homens também buscam a restauração capilar para engrossar e preencher falhas em barba e sobrancelhas. Mulheres com calvície também procuram o tratamento, mas quase a totalidade dos pacientes do Dr. Radwanki são homens, e 80% dos pacientes realizam o tratamento para calvície.





“Investir no tratamento de calvície é investir em bem-estar e autoestima. Os preconceitos que existiam antigamente em relação à restauração capilar estão desaparecendo, e os homens procuram no transplante uma maneira de se sentirem melhor com sua própria imagem", enfatiza Henrique Radwanski.