Colher e monte de sal em cima da mesa Freepik

O consumo excessivo de sal tem se tornado uma preocupação cada vez maior entre os profissionais de saúde em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a recomendação de consumo diário de sódio é de no máximo 2,3 mil miligramas, o equivalente a 5 gramas de sal. No entanto, a maioria das pessoas consome muito além dessa quantidade, chegando a ingerir o dobro ou até mesmo o triplo do recomendado.





Diminuir o nível do uso de sal pode ser um bom começo para pessoas que têm pressão arterial elevada . O cardiologista da Mayo Clinic Regis Fernandes alerta para observar alimentos nos quais o sal pode estar escondido. O especialista adverte que a maioria do sódio ingerido não vem do saleiro. "A maioria do sal que ingerimos vem de alimentos processados , ele está presente em molhos ou nos alimentos servidos em restaurantes, por exemplo", indica o médico.

A orientação para quem tem pressão arterial elevada é ingerir apenas 1,5 mil miligramas. "Muitas pessoas consomem muito sal, e isso não é bom, considerando o que o sal faz no corpo. Aumenta a pressão arterial, que elevada está associada com o alto risco cardiovascular", afirma.



Segundo o cardiologista, a maioria dos norte-americanos consome 3,4 mil miligramas de sal por dia, e a quantidade recomendada é de 2,3 mil miligramas, o equivalente a 1 colher de chá. No Brasil, a Universidade de São Paulo (USP) realizou uma pesquisa e informa que 56% da população brasileira acima de 20 anos ultrapassa o limite do consumo diário de sal.



Mesmo uma leve queda no consumo de sal pode ajudar a baixar a pressão arterial e melhorar a saúde cardíaca. "É essencial que a população adote medidas para controlar o consumo de sal e valorize o consumo de alimentos frescos e naturais, como frutas, legumes e verduras", aponta Regis. Outra dica do cardiologista é sempre verificar os rótulos dos alimentos.