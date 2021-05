A nutricionista Junia Bethonico compartilha uma receita de sal de ervas para que todos possam reduzir o sódio do sal que vai para a mesa (foto: Arquivo Pessoal)





Saúde com prazer é o lema de vida e profissional da nutricionista Junia Bethonico, da Clínica de Nutrição Saúde com Prazer. E, para ela, prazer é sabor. É comida de verdade com suas cores, aromas e texturas.



Por isso, quando se trata do sal, da quantidade ideal e segura para o consumo sem prejudicar a saúde, ela é bem criteriosa e adepta do que pode substituí-lo ou de receitas em que o sódio possa ser reduzido: “Cada alimento nos proporciona uma experiência. Quando falamos do sal, não podemos colocá-lo simplesmente como um vilão da saúde. Como sempre digo, os excessos são os verdadeiros culpados”.





Junia Bethonico enfatiza que o sal na quantidade adequada aumenta os movimentos peristálticos dos intestinos, contribuindo para uma boa digestão/absorção.



“O sal também ajuda na produção de energia, além de ser muito importante para quem pratica mais de uma hora de exercícios físicos, já que ajuda a repor o sódio perdido com o suor. Porém, em excesso pode levar a quadros de hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, renais e outras, que estão entre as primeiras causas de internações e óbitos no Brasil e no mundo.”





LEIA MAIS 04:00 - 16/05/2021 Ervas e especiarias são aliadas para reduzir o consumo de sal

04:00 - 16/05/2021 Ervas e especiarias: descubra outros sabores na alimentação

04:00 - 16/05/2021 Menos sal, mais sabor: saiba variar e atiçar o paladar equilíbrio, Junia compartilha uma receita de “Sal de ervas” para que todos possam reduzir o sódio do sal que vai para a mesa: basta processar na mesma medida sal marinho, alecrim desidratado, manjericão desidratado e orégano. Depois, é só armazenar o sal de ervas em um pote de vidro e utilizá-lo como substituto do sal em qualquer preparação.” Como tudo é, Junia compartilha uma receita de “Sal de ervas” para que todos possam reduzir o sódio do sal que vai para a mesa: basta processar na mesma medida sal marinho, alecrim desidratado, manjericão desidratado e orégano. Depois, é só armazenar o sal de ervas em um pote de vidro e utilizá-lo como substituto do sal em qualquer preparação.”