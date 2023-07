Um americano de 64 anos surpreendeu os médicos ao procurar o hospital duas semanas depois de perceber a própria língua ficar peluda e verde. O caso foi reportado em um artigo da revista científica New England Journal of Medicine. O paciente havia tomado antibióticos para um problema na gengiva duas semanas antes do início dos sintomas e era fumante há muitos anos. No primeiro atendimento, os médicos suspeitaram que a cor verde da língua poderia ser causada por um fungo, mas a análise posterior revelou que o problema era devido ao acúmulo de bactérias.