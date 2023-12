Com as festividades de fim de ano, o alerta para o cuidado na preparação do alimento está ligado. Ficar atenro com a qualidade da comida e o perigo de bactérias, como a salmonela, é fundamental para ninguém ter a saúde comprometida. Para prevenir a contaminação é importante cozinhar adequadamente os alimentos. Quem já não aprendeu que não se pode colocar o ovo na porta da geladeira? Mas e aquele salpicão delicioso do Natal, será que pode te fazer mal?

Peru, pernil, leitão, farofa e maionese são exemplos de pratos que não costumam faltar nestas comemorações. Mas eles só podem ficar fora da geladeira até duas horas. Assim se evita a proliferação de bactérias.

Quem for encomendar o pernil, leitão ou qualquer outro assado a terceiros (bufê, padaria, rotisseria etc) deve combinar o horário da retirada do prato. O correto é levá-lo para casa ainda quente, recém-saído do forno.

“Ou seja, nada de levar para casa o assado depois que ele ficou mais de duas horas à temperatura ambiente, à sua espera”, avisa o biomédico Roberto Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria.

Leia: Intoxicação alimentar: responsável por cerca de 600 mil mortes por ano



Ao chegar em casa com o assado, prossegue o especialista, o correto é colocá-lo na geladeira, a uma temperatura entre 4º e 5º C. Antes de servir o alimento, reaqueça-o a mais de 75º C.

“É necessário calcular um intervalo de no máximo meia hora entre a entrada triunfal do prato na sala de jantar e o início da refeição. No final da refeição, quando todo mundo acabou de se servir, não se deve deixar os alimentos sobre a mesa. Eles devem ser colocados na geladeira, descobertos. Duas horas depois, já podem ser tampados", ensina Dr. Bactéria.

E as sobras?

O biomédico destaca como as sobras devem ser aproveitadas: "Quanto às sobras, se for utilizá-las no dia seguinte, reaqueça-as a mais de 75º C e sirva em seguida. Se as sobras forem consumidas depois de quatro ou cinco dias, é necessário congelá-las. Coloque-as em sacos plásticos próprios para freezer, tomando o cuidado de eliminar o ar de dentro e etiquetar com o nome do produto, a data de congelamento e a data de validade. Mas lembre-se. O que sobrar desta vez deve irá para o lixo”, recomenda.

Leia: Intoxicação alimentar: as dicas de microbiologista do que se deve evitar comer



E o biomédico, especialista em saúde pública, reforça a importância de não participar das festas e comemoração se tiver com sintomas de doenças respiratórias (gripe, resfriado , covid) sem vacinação em dia.