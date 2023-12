A ceia de Natal traduz a relevância da comida. Um ritual que desperta memórias afetivas e gustativas. Seja qual for a tradição familiar, almoçar ou cear, fato é que o encontro em torno da mesa com iguarias culinárias torna a experiência memorável. O cardápio é especial e depende, não só do paladar familiar, como da cultura de cada região do país. Dos menus tradicionais, que passeiam por peru, leitão, rabanada, farofa, salpicão e castanhas, aos mais inovadores, desbravando sabores de outros lugares e cozinhas, essa variedade gastronômica está à disposição de quem vai estar em BH no dia 24 e não quer ir para a cozinha.



O chef Felipe Leão, proprietário do Villeon, no Bairro Luxemburgo, vai oferecer almoço no domingo e é categórico: nada de tradicional no cardápio: “Não vamos servir nada da ceia clássica, peru ou acompanhamentos tradicionais. Não queremos mais do mesmo. Temos outra proposta. Vamos trazer uma surpresa e o Natal será mais europeu”.

A ceia do Gero leva à mesa tradições com pratos como o peru com maçãs verde grelhadas, arroz de castanhas e farofa de bacon, passas e damasco Victor Schwaner/Divulgação



Bacalhau, camarão e filé são algumas das sugestões, mas Felipe Leão revela que os clientes vão ter no menu um prato especial, como o Bife Wellington, um dos grandes desafios da cozinha, marcante pela massa folhada crocante e dourada. O prato clássico homenageia o comandante britânico Arthur Wellesley (1769-1852), que, apoiado pelo general prussiano Gebhard von Blücher, derrotou Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, em 1815. Arthur recebeu o título de primeiro duque de Wellington – daí o nome do prato: “É a nossa sugestão natalina. Vamos fugir da ceia do brasileiro com peru, pernil e bacalhau”.



Como entrada, Felipe sugere o croc de queijo Canastra com caramelo salgado e doce de leite. “Entrada clássica, com o melhor queijo de Minas e uma novidade para apresentar, principalmente, para quem não é mineiro, turistas e visitantes”. Já para a sobremesa, o chef recomenda um clássico da cozinha francesa: “O vacherin, delícia com suspiro, sorvete de baunilha e calda de frutas vermelhas”.



Felipe Leão acredita que o público do almoço do dia 24 será formado por quem vai receber convidados para a ceia e terá um domingo agitado. Ir ao restaurante é ter um momento de relaxamento e curtição sem passar o dia na cozinha: “Teremos horário especial, das 12h às 16h, quando encerramos para que todos da casa curtam o espírito do Natal com a família”.

Reservas abertas



O La Matta, em Nova Lima, está pronto para receber aqueles que querem distância da cozinha no dia 24. Aurélio Nogueira Alves, proprietário da casa, conta que, pela segunda vez, o almoço na véspera de Natal é uma aposta de sucesso. Tanto que já tem reservas.

'Não vamos servir nada da ceia clássica, peru ou acompanhamentos tradicionais. Não queremos mais do mesmo. Vamos trazer uma surpresa e o Natal será mais europeu'. Felipe Leão (chef do Villeon) Cacau Mídia/Divulgação



“O público é variado e, junto com o prazer da comida, todos que chegam ao La Matta se sentem acolhidos por ser um lugar agradável. Temos um deck com cascata bem relaxante e os clientes são envolvidos por uma linda decoração, com destaque para o mural com a assinatura da artista plástica Carolina Botura. Sem falar que estamos bem localizados e posicionados para a decoração natalina externa, que está bem bonita e complementa toda a experiência deste momento”.



Aurélio enfatiza que o La Matta está com cardápio novo, implementado há pouco mais de 60 dias, sob a digital do chef Yves Saliba. Para o almoço de véspera de Natal, ele indica “o arroz negro com polvo, prato ícone, para quem é do mar; ou o tornedor com nhoque na fonduta de queijo Canastra, para quem é de terra, delicioso”.



De entrada, a sugestão de Aurélio é o tartare de filé-mignon com telha de pão de queijo. Na hora da sobremesa, com as altas temperaturas de volta, a recomendação é “o tartelete de chocolate, que tem chocolate intenso 63, café, marshmallow tostado e gelato de queimadinha ou o picolé de pistache e frutas vermelhas com cannoli recheado de creme diplomata e raspas de laranja-bahia”.

Cozinha italiana



Outra opção em BH é o Gero, dentro do Hotel Fasano, no Bairro Lourdes, que prima pelos ingredientes e pratos clássicos da culinária italiana, como risotos, massas, carnes e peixes. A ceia, servida no dia 24 a partir das 20h, contará com um menu especial em três tempos, com entrada, prato principal e sobremesa. Bebidas não alcoólicas inclusas (R$ 460 por pessoa). No dia 25, durante o almoço, o menu será servido mediante reserva.

Chorizo com mil-folhas de batata e demi glace do restaurante La Matta Victor Schwaner/Divulgação

Burrata com pesto de pistache e mortadela italiana são as opções de entrada. Já como prato principal, você pode escolher entre peito e coxa de peru com maçãs verde grelhadas, arroz de castanhas, farofa de bacon, passas e damasco; ravióli de robalo ao molho de limão e endro e short rib com batatas fondant.

Para a sobremesa, entremet de pistache, morango e hibisco ou rabanada de panetone e creme zabaione.

Para tornar a ceia de Natal mais especial, a cantora Lygia Santos se apresentará com clássicos do jazz e temas natalinos a partir das 20h30.



O chef Marcelo Pace destaca que a proposta e a intenção do Gero “é oferecer uma experiência acolhedora, saborosa e especial para esta noite. Buscamos trazer boas lembranças, reunir as pessoas em torno da mesa e da boa gastronomia, acompanhada da música de Lygia Santos”.



Para ele, o ato de comer torna o Natal mais especial, com suas cores, sabores, temperos, beleza, o degustar, as lembranças... E não estar em casa, mas em um restaurante, é também uma forma de relembrar e criar memórias.

Tem sobremesa mais a cara do Natal que panetone? No Gero, ele aparece em forma de rabanada e coberto com creme de zabaione Victor Schwaner/Divulgação



“As lembranças e novas memórias, na minha opinião, são criadas quando estamos com quem amamos, com pessoas que são especiais para nós: nossa família e amigos. Nesta data, que remete tanto a esses encontros, nós no Gero buscamos reforçar esse clima de hospitalidade e união: seja por meio dos pratos criados especialmente para a data, da decoração especial ou da boa música”.



Serviço



Villeon (@villeonbh)

Rua Luiz Soares da Rocha 21, Luxemburgo

Horário no dia 24: 12h às 16h

(31) 97207-7593

La Matta (@lamattacozinha)

Rua Ministro Orozimbo Nonato, 215, Vila da Serra, Nova Lima

Horário no dia 24: 12h às 16h30

(31) 99523-8302

Gero (site)

Rua São Paulo, 2320, Lourdes

Horário no dia 24: almoço das 12h às 16h e ceia a partir das 20h

(31) 3500-8970